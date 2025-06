「triple threat」の意味は？じっくり考えてみて！【1分英会話】

正解は「三拍子揃っている」でした!

「triple threat」は、3つの異なるスキルや特性を持っている個人や物事を指す表現です。

「She's a triple threat in the entertainment industry. She can act, sing, and dance with exceptional skill.」

(彼女はエンターテインメント業界の三拍子揃った存在だ。彼女は演技も歌もダンスも卓越した技術でこなす)