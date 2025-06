ネイマールが小さなフットサルコートでのパフォーマンスが注目を集めている。ミニゲームでゴールキーパーとしてピッチに立ったネイマールが、自らボールを持つと一転して圧倒的な技術で魅せた。



SNSに投稿された映像では、キーパーグローブを着用したネイマールが1人、2人と華麗に相手をかわし、抜群のリズムでドリブル突破。鋭いシザース、巧みなキックフェイント、そして絶妙なラストパスを繰り出す様子が映されている。





Put Neymar in goal and he'll still dribble past your whole team



IG/coringa pic.twitter.com/eJRlu4Vbrr