¡ÖÀ¨¤¤¶ÚÆù¡×ËâºÀÅÍ¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎ¤òÈäÏª¡ª ¡Ö¤Þ¤¿¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Æ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¸µK-1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï6·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËâºÀÅÍ¤Î¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ËÜµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¢¼Ð¶Ú¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤¶ÚÆù¤È·ì´É¡×¡ÖËâºÀÅÍ¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¤Ã¤¹¡¡ÎÉ¤¤¿ÈÂÎ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Æ¡ªÀäÂÐÇä¤ì¤ë¤è¤©¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥¤¥±¥¤¥±¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËâºÀÅÍ¤Î¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎ
¡Ö¤º¤Ã¤È¥¤¥±¥¤¥±¡×ËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ø¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¶ÚÆù¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸«»ö¤ÊÆùÂÎÈþ¤«¤é¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ËÜµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¢¼Ð¶Ú¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤¶ÚÆù¤È·ì´É¡×¡ÖËâºÀÅÍ¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¤Ã¤¹¡¡ÎÉ¤¤¿ÈÂÎ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Æ¡ªÀäÂÐÇä¤ì¤ë¤è¤©¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥¤¥±¥¤¥±¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Â¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×Æü¤´¤í¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëËâºÀÅÍ¤µ¤ó¡£2Æü¤Ë¤Ï¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡¡¥À¥ó¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö½Â¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)