»³ÀîÊæ¹â¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÈô¤Ð¤·¤Æ¹ë²÷¤Ê¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢1·³Éüµ¢Â¨¥¹¥¿¥á¥ó¤â2ÂÇÀÊÏ¢Â³¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖºÇ½é¤¬´Î¿´¡×
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹â¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¹ë²÷¤Ê¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡2·³¤Ç¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¡£6ÈÖDH¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡2²ó2»à¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¼ï»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Ç´¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£5²ó1»à¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï»°µå»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡ÊºÆÄ´À°¤Ë¡Ë¹Ô¤¯Á°¤è¤ê¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥²¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤»¤¿¤é¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ½é¤¬´Î¿´¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè3ÂÇÀÊ°Ê¹ß¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£