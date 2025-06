¡ÖLeague The k4sen¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÈ¯Çä¡ª ÃêÁª¤Çk4sen¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È

ユニットコムは6月25日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」において協賛しているLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。「League The k4sen」オフィシャルゲーミングPC発売! 抽選でk4senサイン入りポスタープレゼント「League The k4sen: LoL Streamer's Championship Supported by Riot Games」は、6月25日から始まったストリーマー・VTuber・クリエイターたちが5人チームで全4チームが参加する配信イベント。ZETA DIVISIONが主催しており、イベント期間は8月27日(水)までの2ヶ月間。

今回ユニットコムでは協賛する同イベントが始まったことを受けて、オフィシャルコラボゲーミングPCを発売。抽選で1名にサイン入り大会オリジナルポスターを進呈するほか、対象モデル購入の上所定の手続きを経ることでSNSキャンペーンの当選確率上昇、さらに抽選で1名に最大10万円相当のWebポイント還元などを実施する。LEVEL∞( #レベルインフィニティ )より、League The k4sen オフィシャル ゲーミングPC発売🎉さらに、期間限定で「League The k4sen」観戦応援キャンペーンを実施中❗抽選でk4senのサイン入り大会オリジナルポスターや、最大10万円相当のWEBポイント(購入者対象)をプレゼント⚡️… pic.twitter.com/A0eejjcILJ- LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) June 25, 2025○LEVEL-M8A6-R97X-RRX-k4senLEVEL-M8A6-R97X-RRX-k4senOS:Windows 11 Home [DSP版]プロセッサ:AMD Ryzen 7 9700Xメモリ:DDR5 16GB(8GB×2)ストレージ:1TB NVMe対応 M.2 SSDグラフィックス:AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6フォームファクタ:ミニタワー / microATX価格:229,700円○LEVEL-15FX156-i7-PLSX-k4senLEVEL-15FX156-i7-PLSX-k4senOS:Windows 11 Homeプロセッサ:Intel Core i7-14650HXメモリ:DDR5 16GB(8GB×2)ストレージ:500GB NVMe対応 M.2 SSDグラフィックス:GeForce RTX 4050 6GB GDDR6ディスプレイ:15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)価格: