¡ÖLeague The k4sen¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÈ¯Çä¡ª ÃêÁª¤Çk4sen¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È

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OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 7 9700X
¥á¥â¥ê¡§DDR5 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
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²Á³Ê¡§229,700±ß
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OS¡§Windows 11 Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-14650HX
¥á¥â¥ê¡§DDR5 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
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