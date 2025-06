今こそ着たい、“あの頃”の衝動。oasisの名曲ジャケTが10柄で登場！

昨年に念願の再結成を果たし、今年には日本を含めたワールド・ツアーも決定している、英国を代表するロックバンド・oasis。チケット争奪戦に勝利した人も敗れた人も欲しくなる、そんなTシャツが「ADAM ET ROPÉ(アダム エ ロペ)」の「10Culture(テンカルチャー)」レーベルより登場した「oasis 10Culture / ADAM ET ROPÉ」(8800円)です。

oasisとのコラボレーションは2018年より続く好評企画。oasis熱がさらに高まる今、これまでリリースされたoasisの名作の中からピックアップした当時の貴重なシングルのジャケットやアルバムのブックレットのアートワークなどをデザインに落とし込んだ新作Tシャツ全10柄をラインナップしました。すべてホワイトとブラックの2色で展開します。

▲「supersonic」

1994年にオアシスが発表したデビューアルバム『オアシス(原題:Definitely Maybe)』より、先行シングルとしてリリースされた記念すべきデビュー・シングル「supersonic」と、同アルバムより第2弾先行シングルとしてリリースされた「Shakermaker」、後にシングルカットされた「Cigarettes &Alcohol」のジャケットデザインを採用した2枚が登場。

▲「champagne supernova」

また、1995年に発表され全世界で約2200万枚の大ヒットを記録したセカンドアルバム『(What’s The Story) Morning Glory?』の2タイプのアートワークを落とし込んだものや、同アルバムにて発表された名曲「Champagne Supernova」のジャケットもラインナップしています。

▲「D’You Know What I Mean?」

そして、1997年発売のサード・アルバム『Be Here Now』からは、サード・シングルとしてリリースされた「ALL AROUND THE WORLD」と代表曲のひとつである「D’You Know What I Mean?」をピックアップ。

▲「LET THERE BE LOVE」

さらに2000年に発表した16枚目のシングル「GO LET IT OUT」、2005年発表の25枚目のシングル「LET THERE BE LOVE」の10柄を展開しています。

▲「(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY?」

今なお色褪せないマスターピースをまとった10柄すべて、ホワイトとブラックの2色で展開。サイズはM/L/XLの展開で、年齢や性別を問わずにボーダレスに着られるデザインに仕上げられています。

▲「(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY?」

7月19日より発売予定で、現在は公式オンラインショッピングストア「JaDoRe JUN ONLINE」にて予約受付中なので、ファンならぜひチェックを。

>> ADAM ET ROPÉ

<文/&GP>

