ボーカロイドクリエイター・Neruが、人気楽曲「ロストワンの号哭」を12インチアナログレコードとしてリリースすることを発表した。 本作は2013年にニコニコ動画へ投稿され、瞬く間にボカロシーンを席巻。今なお多くのリスナーに支持されているとともに、数多くのクリエイターにも影響を与え続けている。 今回は、「ロストワンの号哭 (2015 Depressed ver.)」「ロストワンの号哭 (2021 Another One ver.)」といったレア音源に加え、本作のために新規制作された「2025 New Recording」も収録している。新旧の貴重なバージョンを一枚にまとめた、ファン必聴の内容となっているという。 また、初回プレス分のみ封入特典として、レコードと同じ収録楽曲がスマホやパソコンで楽しめる「ロストワンの号哭」オリジナルダウンロードカードが封入されている。 ジャケットには、ミュージックビデオで印象的なビジュアルを手がけたクリエイター・456(シゴロ)によるアートワークが使用されている。アナログレコードならではの大判ジャケットで、楽曲の世界観を視覚的にも堪能できる一枚に仕上がっている。 ◾️「ロストワンの号哭」【12inch/45rpm】2025年9月24日(水)発売特設サイト:https://neru.ponycanyon.co.jp 3,300円(税込)PCJA.00190初回プレス分のみ封入特典 / 音源ダウンロードカード ◆収録曲 A面 1. ロストワンの号哭 2. ロストワンの号哭 (Refine) 3. ロストワンの号哭 (Instrumental) B面 1. ロストワンの号哭 (2015 Depressed ver.) 2. ロストワンの号哭 (2021 Another One ver.) 3. ロストワンの号哭 (2025 New Recording) *「Refine」はV.A「EXIT TUNES PRESENTS Vocalofuture」(QWCE-00310 / 2013年11月06日発売) に収録されたバージョンとなります。*「2015 Depressed ver.」はアルバム「マイネームイズラヴソング」のタワーレコード特典用として制作された、 Neru自身によるリミックスバージョンとなります。*「2021 Another One […]

