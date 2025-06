◆鈴木愛理、美背中披露

【モデルプレス=2025/06/27】歌手の鈴木愛理が27日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルを見せ、反響が寄せられている。鈴木は「Do you get what I mean?…Oops!」と6月7日にリリースされた「Oops!」のミュージックビデオ撮影時のオフショットを公開した。コルセット調のベアトップドレスで窓にもたれかかる後ろ姿やうつ伏せに横たわった様子を投稿し、美しい背中のラインを披露している。この鈴木の投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「大人っぽい表情が素敵」「お人形さんみたい」「神々しいです」「まさにプリンセス」などのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】