アニメ『デジモン』シリーズより「石田ヤマト×TEEN-AGE WOLVES」初のフルアルバム『arrive』のジャケットが公開された。7月30日に発売される。アニメ「デジモンアドベンチャー02」に登場する石田ヤマト率いるバンド、TEEN-AGE WOLVESが初となるフルアルバム『arrive』をリリース。ジャケットには、ギターを手にしたヤマトの姿が描かれている。

アルバムには、過去にリリースした既存曲をすべて新録し、石田ヤマト役:風間勇刀が作詞を手掛けた楽曲を含む、全10曲を収録。石田ヤマトとして2000年にCDデビューしてから今年で25周年となる。石田ヤマトは、文武に優れたクールな少年。パートナーはガブモン。両親が3年前に離婚して現在は父親と2人暮らしをしている。責任感が強くて真面目すぎるためか、デジタルワールドでの冒険には少し慎重になりすぎている面も。そのためか直感的な太一とはよく衝突する。母親に引き取られた実の弟、高石タケルに対してはかなり過保護でもある。特技はハーモニカ。アニメ「デジモンアドベンチャー02」にてTEEN-AGE WOLVES(ティーンエイジ・ウルブズ)というバンドを結成。アマチュアながらかなり人気もある。【楽曲情報】タイトル:arriveアーティスト:石田ヤマト×TEEN-AGE WOLVES発売日:2025年7月30日(水)品番:NECA-35001価格:¥3,500(tax in)発売元:ドリーミュージックパブリッシング[収録内容]01.Walk on the Edge〜石田ヤマトのテーマ〜 -New Vocal Arrange Ver.-02.Peak and Sea Blue03.黄金色の季節(作詞:風間勇刀)04.ひとりぼっちのシーソー -New Vocal Arrange Ver.-05.俺たちのメロディー -New Vocal Arrange Ver.-06.YOU 207.仮想現実のレジスタンス08.My chord09.願いかなえるカギ -New Vocal Arrange Ver.-10.扉 DOOR -New Vocal Arrange Ver.-歌:石田ヤマト&ガブモン(M05)石田ヤマト(CV.風間勇刀)、ガブモン(CV.山口眞弓)