¡ÚTOKIO²ò»¶¤â¡ØDASH¡Ù¤ÏÂ¸Â³¡Û¡ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¡É»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ä¡È¤â¤Ï¤äTOKIO¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÎÀ¼¤â
¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢6·î22Æü¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÌµ´ü¸ÂµÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£25Æü¤Ë¤ÏTOKIO¤¬²ò»¶¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÏÂ¸Â³¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢1995Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¡£1998Ç¯4·î¤«¤éÆüÍËÌë7»þ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¡£ÆÃ¤Ë¡ÖDASHÂ¼¡×¡ÖDASHÅç¡×¡ÖDASH³¤´ß¡×¤Ê¤É¡¢Ä¹´ü¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï´ë²è¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡TOKIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2018Ç¯4·î¤Ë»³¸ýÃ£Ìé¤ÎÌ¤À®Ç¯½÷À¤Ø¤Î¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢5·î¤Ë»³¸ý¤¬TOKIOÃ¦Âà¤Èµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£2021Ç¯3·î¤Ë¤ÏÄ¹À¥ÃÒÌé¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤È»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤··ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï3¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤Î·ÝÇ½³èÆ°Ìµ´ü¸ÂµÙ»ß¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤Ï¾ëÅçÌÐ¤È¾¾²¬¾»¹¨¤Î2¿Í¤ÇÈÖÁÈ¤ò¡È²ó¤¹¡ÉÉ¬Í×À¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈX¾å¤Ç¤Ï¹ñÊ¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ô¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡¢ÀÎ¤ÏÅ´ÏÓDASH¸«¤Æ¤ÆÅìµþ¶á¹Ù¤Î¥í¥±¤·¤«¹Ô¤«¤ó¤è¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Æ¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤ï¤ê¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¤Í¡©¡Õ
¡Ô¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬¶à¿µ¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¤¤ïÅ´ÏÓ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¤âÅÔÆâ¥í¥±¤¯¤é¤¤¤·¤«Íè¤Ê¤¤¤·¡Õ
¡ÔÂÎÎÏ·Ï¥í¥±¤ËÀäÂÐ¤Ë¹ñÊ¬¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Ê¥´¥Á¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¾¯¤·¤Ï¼êÅÁ¤¨¤è¡¢¤È»×¤¦¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ï¡È¸À¤¤¤¬¤«¤ê¡É¤Ë¶á¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤ÏÊüÁ÷ºî²È¤À¡£
¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯3·î¤Ë¡¢Ä«¤ÎÂÓ¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤Ã¤×¤¯!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£¸åÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥Ó¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤â2019Ç¯3·î¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤ÎÄ«¤Ë»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤º¡ØDASHÂ¼¡Ù¤Ê¤ÉÇñ¤ê¤¬¤±¤ÎÄ¹´ü¥í¥±¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢¥í¥±´ë²è¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹ßÈÄ¤·¤¿°Ê¾å¡¢¤â¤¦¤½¤Î¥í¥±¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¡ØDASH¡Ù¤Ï¤â¤Ï¤äTOKIO¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÁ°½Ð¤ÎÊüÁ÷ºî²È¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö2019Ç¯¤«¤é¤Ï A¤§! group¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤µ¤ó¡¢2020Ç¯¤«¤é¤ÏSixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡ØDASHÅç¡Ù´ë²è¤Ë¡È½õ¤Ã¿Í¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Û¤«¤Î´ë²è¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òºî¤ë¥°¥ë¥á´ë²è¤Î¡ØDASH¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤Ë¤Ï SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤µ¤ó¤ä¡¢timelesz¤Î¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡£STARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤Î¸åÇÚ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¹ñÊ¬¤µ¤óÈ´¤¤Ç¤â½½Ê¬À®¤êÎ©¤ÄÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡TOKIO¤¬²ò»¶¤·¤¿º£¡¢¹ñÊ¬¤¬Ìá¤ë¾ì½ê¤Ï¡ÖDASH¡×¤Ë¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£