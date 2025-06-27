Éã¤ÏÆüËÜ°ì5ÅÙ¤ÎÌ¾¾¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×à°éÀ®À®¸ùá33ºÐÇÐÍ¥¤¬µðÂçÌîºÚ¤È´éÊÂ¤Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¶ÄÅ·¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡ª½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤ª¸«»ö¤Ã¡ª¡×¾Î»¿¤ÎÀ¼
Ë·¼ç¡õ¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¡¼!?¡¡¤Þ¤ë¤ÇÆ¬¤¬2¤Ä¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹©Æ£°¤¿Ü²Ã(33)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î´é¤Èà°éÀ®À®¸ùá¤·¤¿ÇÀºîÊª¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ç¡¼¡¼¡¼¤Ã¤«¤¤¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¼è¤ì¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼ý³ÏÊó¹ð¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ç¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¼¥à¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤¤ÉÊ¼ï¤Ê¤Î¤ËÆó²ó¤ê¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¤Î¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Î®ÀÐ¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¾Ð¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¹©Æ£¤Î´é°Ê¾å¤ÎÂç¤¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢Âç¤¤¯°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬Âç¤¤¤¤ó¤À¤«¡¢°¤¿Ü²Ã¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ó¤À¤«¡Ä¸å¼Ô¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Âç¤¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡ª¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¤¤Î½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö¤ª¸«»ö¤Ã¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡×¡Ö¤¹¤Ã¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¡£Æ¬¤è¤êÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÍýÁÛ¤ÎÂ©»Ò¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢13Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¤ä14Ç¯¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ë¡¼¥º¥ô¥§¥ë¥È¡¦¥²¡¼¥à¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¡£21Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤¿ÇÀ¶È¤Î¶á¶·¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹©Æ£¤ÎÉã¡¦¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¤Ï15Ç¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£21Ç¯¤ÎÂàÇ¤¤Þ¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò5ÅÙÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â©»ÒÆ±ÍÍ¤ËÇÀ¶È¤Ë¤â¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£