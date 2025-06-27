Æü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö¡¢¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¡¡1st¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È
Æü¸þºä46¡¦ÉÙÅÄÎë²Ö¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù(8·î5ÆüÈ¯Çä ¸÷Ê¸¼Ò 2,600±ß¡¿A4ÊÑ·¿ 160¥Ú¡¼¥¸)¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ûÆü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè4ÃÆ
Æü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë2Ëç¡£1ËçÌÜ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¤«¤é¥¯¥¬¥ê¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¡¢¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Î¾®¤µ¤Ê¥â¡¼¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤ÄÇò¤¤¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ï¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤ÎÎ¢Ï©ÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤Î¥«¥Ã¥È¡£2023Ç¯¤ËÉÙÅÄ¤¬½éÄ©Àï¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡Ù¤Î¥Û¥ó¡¦¥Á¥ã¥è¥óÌò¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿ÉÙÅÄ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤òÎ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£ÍÛ¸÷¹ß¤êÃí¤°¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢³¤´ß±è¤¤¤òËÌ¾å¤·¤Æ¡Ö³Ú±à¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÈþ¤·¤Åç¡¦¥¯¥¬¥ê¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¤«¤éÎ¹¤ò³Ú¤·¤àÉÙÅÄ¤ÎÁÇ´é¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê1ºý¤Ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢¿ÈÄ¹165cm¥°¥ë¡¼¥×ºÇ¶¯¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ:Æ½Íº»°¡¡(C)¸÷Ê¸¼Ò
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÉÙÅÄÎë²Ö¤Ï¡¢2001Ç¯1·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2017Ç¯8·î¤Ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46 ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¡£2018Ç¯¤è¤ê¡¢¤±¤ä¤ºä46(¤Î¤Á¤ÎÆü¸þºä46)Æó´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£º£Ç¯5·î3Æü¤Ë¡¢14th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLove yourself!¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ûÆü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè4ÃÆ
Æü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë2Ëç¡£1ËçÌÜ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¤«¤é¥¯¥¬¥ê¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¡¢¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Î¾®¤µ¤Ê¥â¡¼¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤ÄÇò¤¤¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿ÉÙÅÄ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤òÎ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£ÍÛ¸÷¹ß¤êÃí¤°¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢³¤´ß±è¤¤¤òËÌ¾å¤·¤Æ¡Ö³Ú±à¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÈþ¤·¤Åç¡¦¥¯¥¬¥ê¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¤«¤éÎ¹¤ò³Ú¤·¤àÉÙÅÄ¤ÎÁÇ´é¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê1ºý¤Ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢¿ÈÄ¹165cm¥°¥ë¡¼¥×ºÇ¶¯¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ:Æ½Íº»°¡¡(C)¸÷Ê¸¼Ò
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÉÙÅÄÎë²Ö¤Ï¡¢2001Ç¯1·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2017Ç¯8·î¤Ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46 ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¡£2018Ç¯¤è¤ê¡¢¤±¤ä¤ºä46(¤Î¤Á¤ÎÆü¸þºä46)Æó´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£º£Ç¯5·î3Æü¤Ë¡¢14th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLove yourself!¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£