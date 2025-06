ロビー

星野リゾートが運営する、1955年のアメリカがモチーフのホテル「1955 東京ベイ by 星野リゾート」は、2025年9月15日(祝)まで、50sカリフォルニアのサーフカルチャーをテーマにした自由で陽気な夏のひとときを楽しめるイベント「California Summer Vacation 1955」を初開催する。「1955 東京ベイ by 星野リゾート」はディズニーリゾート訪問にも便利な立地で、テーマパーク利用者にも人気のホテル。1955年ごろのアメリカを意識したフォトジェニックな館内装飾や朝食のバイキングが豪華なことでも話題になっている。今回はそんなホテルで初開催のイベントの注目ポイントを紹介する。

フロントの床面にはカリフォルニアのビーチイメージをプリント

【写真】Cafeteriaでは期間限定で、ビーフホットドッグと3種のドリンクを販売

Cafeteria

ライトアップされたオーシャンビューのテラス

スーペリアファミリー

ゴロゴロ寝台付 スタンダード

ゴロゴロ寝台付 デラックスコーナー

アートウォール

キードロップポスト

■【ポイント1】50sカリフォルニアのビーチをテーマに装飾されたロビーイベント期間中は、ロビーが50sカリフォルニアのビーチをテーマに装飾される。サーフボードを立てかけたクラシックカーは、ビーチに愛車を乗り入れてサーフィンを楽しんでいたライフスタイルを表現。茅ぶき風の屋根が付いたコンシェルジュデスクは、当時流行していたティキバー(※1)がモチーフ。明るく心地よいサーフミュージックと相まって、ホテルに到着した瞬間から50sカリフォルニアのビーチの雰囲気を楽しめる。※1:カリフォルニア発祥の、ポリネシア(南太平洋の島々)をテーマにしたスタイルのバー■【ポイント2】カリフォルニアの夏のシーンをイメージした期間限定メニュー当時、カリフォルニアのビーチでは、フードやドリンクを片手に海を眺めながら仲間と語らう時間が楽しまれていた。そんな夏のシーンをイメージして、「Cafeteria」では期間限定のビーフホットドッグとドリンク3種が販売される。「GIANT Beef Dog」は、ビーフを使ってアメリカンスタイルに仕上げたオリジナルソーセージが特徴。約200グラムのビーフソーセージはボリューム満点で、満足感のあるひと品だ。ドリンク3種は時間の流れとともに移り行くビーチサイドの風景がモチーフ。「サニーミントシェイク」は青空が広がるデイタイムを、「サンセットラムティー」は夕日に照らされるサンセットタイムを、「ムーン・マルガリータ」は月が輝くナイトタイムを表現。ルームキーやアートウォールのグラフィックとリンクするカラフルなカラーリングが、夏の気分を盛り上げてくれる。<場所>Cafeteria<時間>18時〜23時(LO22時30分)<料金>GIANT Beef Dog:1600円サニーミントシェイク:900円サンセットラムティー:900円ムーン・マルガリータ:900円※上記4品のみ、3階テラスへのテイクアウト可※「サニーミントシェイク」はノンアルコール、「サンセットラムティー」「ムーン・マルガリータ」はアルコール※状況により提供内容が変更になる場合がある■【ポイント3】チルな時間を過ごせるオーシャンビューのテラスイベント期間中は、オーシャンビューのテラスがチルな時間を過ごせる空間に。テラス全体が涼やかなブルーの光でライトアップされ、海側にはバーテーブルが並ぶ。日中はサーフィンを楽しみ、日が暮れるころからビーチバーで仲間と過ごすのが当時のサマーバケーションの楽しみ方だった。サーフミュージックが流れるテラスで、カクテルを片手に夕日に染まる海を眺めれば、バケーション気分で自由で陽気なチルタイムを満喫できる。■「California Summer Vacation 1955」概要<期間>2025年6月20日〜9月15日(祝)<場所>ロビー、Cafeteria、テラス<予約>不要<対象>宿泊者※詳細は各プログラム参照※状況により実施内容が変更になる場合がある■「1955 東京ベイ by 星野リゾート」とは「1955 東京ベイ by 星野リゾート」は「OLDIES GOODIES」をコンセプトに、世界初のディズニーランドが誕生した1955年ごろのアメリカの世界観を楽しめるホテル。滞在中いつでも自由に使えるパブリックスペースや、夜間や早朝でもできたての食事を楽しめるオーシャンビューのレストランなど、テーマパーク旅を便利で快適にするホテルサービスを追求している。今回はそんな施設で行われる夏のリゾートをより楽しめるイベントを開催!気になる人は公式サイトなどもチェックしてみよう。所在地:千葉県浦安市日の出7丁目2-3電話:050-3134-8097(1955 東京ベイ by 星野リゾート予約センター)料金:1泊9000円〜(2人1室利用時1人あたり、食事なし)アクセス:JR京葉線「新浦安駅」からバスで約10分(無料シャトルバスあり、予約不要)東京ディズニーリゾート(R)から無料シャトルバスで約30分(予約不要)※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。