Steam版「FF9」が過去最大の70%OFF！ 「スクエニ SUMMER SALE Part 1」開催
スクウェア・エニックスは、PC用ゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、「スクエニ SUMMER SALE Part 1」を開始している。期間は7月17日まで（一部タイトルは7月10日まで）。
今回のセールでは、発売25周年を迎えた「FINAL FANTASY IX」が過去最大の70%OFFに。ほかにも、「FINAL FANTASY VII REMAKE」シリーズや「オクトパストラベラー」シリーズをはじめとする人気作品のSteam版をお得に購入できる。
なお、割引が7月10日で終了するものと、7月17日で終了するものがあるため、購入の際は商品ページでセール価格が適用されているかなどを確認してほしい。
□「スクエニ SUMMER SALE Part 1」のページ【7月17日までのセール対象商品】
「FINAL FANTASY IX」 70%OFF
「FINAL FANTASY VII REBIRTH」 40%OFF
「FINAL FANTASY XVI」 35%OFF
「FINAL FANTASY VIII REMASTERED」 60%OFF
「ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII」 60%OFF【7月10日までのセール対象商品】
「HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」 25%OFF
「オクトパストラベラー」 60%OFF
「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅」 40%OFF
「聖剣伝説 VISIONS of MANA」 40%OFF
「クロノ・トリガー」 50%OFF
「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」 40%OFF
「ブレイブリーデフォルトII」 60%OFF
「バリアスデイライフ」 60%OFF
「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」 60%OFF
(C) SQUARE ENIX