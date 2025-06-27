【スクエニ SUMMER SALE Part 1】 開催期間：7月17日まで（一部タイトルは7月10日まで）

スクウェア・エニックスは、PC用ゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、「スクエニ SUMMER SALE Part 1」を開始している。期間は7月17日まで（一部タイトルは7月10日まで）。

今回のセールでは、発売25周年を迎えた「FINAL FANTASY IX」が過去最大の70%OFFに。ほかにも、「FINAL FANTASY VII REMAKE」シリーズや「オクトパストラベラー」シリーズをはじめとする人気作品のSteam版をお得に購入できる。

なお、割引が7月10日で終了するものと、7月17日で終了するものがあるため、購入の際は商品ページでセール価格が適用されているかなどを確認してほしい。

□「スクエニ SUMMER SALE Part 1」のページ

【7月17日までのセール対象商品】

「FINAL FANTASY IX」 70%OFF

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」 40%OFF

「FINAL FANTASY XVI」 35%OFF

「FINAL FANTASY VIII REMASTERED」 60%OFF

「ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII」 60%OFF

【7月10日までのセール対象商品】

「HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」 25%OFF

「オクトパストラベラー」 60%OFF

「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅」 40%OFF

「聖剣伝説 VISIONS of MANA」 40%OFF

「クロノ・トリガー」 50%OFF

「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」 40%OFF

「ブレイブリーデフォルトII」 60%OFF

「バリアスデイライフ」 60%OFF

「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」 60%OFF

(C) SQUARE ENIX