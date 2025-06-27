½÷»ù¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ô¤Ê¤É10¤Îºá¡¡½ÀÆ»½Î¸µ½ÎÄ¹¡¦ÀÐÌîÍ¦ÂÀÈï¹ð¡Ê32¡Ë ½é¸øÈ½¡¡¡Ö¤¹¤Ù¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡ÀéÍÕÃÏºÛ
ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Î½ÀÆ»½Î¤ÇÊ£¿ô¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ô¤Ê¤É10¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ½ÎÄ¹¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¸¶»Ô¤Î½ÀÆ»½Î¤Î¸µ½ÎÄ¹¡¦ÀÐÌîÍ¦ÂÀÈï¹ð¡Ê32¡Ë¤ÏµîÇ¯5·î¡¢ÆîË¼Áí»Ô¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¶µ¤¨»Ò¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¡ÊÅö»þ11¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËÌµÍýÌðÍý¤·¤ç¤¦¤æ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤«¤éµîÇ¯10·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ13ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊ£¿ô¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤ËÂÐ¤·ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿ºá¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ10¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦ÀéÍÕÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÀÐÌîÈï¹ð¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢ÀÐÌîÈï¹ð¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤Î°û¤ßÊª¤Ë¿çÌ²ºîÍÑ¤Î¤¢¤ëÌô¤òº®¤¼¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£