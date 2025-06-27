¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¤Ï¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ö¥Ó¥¿¡¼ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥³¡¼¥Ò¡¼¡×
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢6·î30Æü¤è¤ê¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤¬¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿´Å¤µ¤ÎÃæ¤ÇºÝÎ©¤Ä¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ø¥Ó¥¿¡¼ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¥Ó¥¿¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤¬Éº¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÇÕ¡£
¡Ø¥Ó¥¿¡¼ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ËÃê½Ð¤·¤¿¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥·¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢´Å¤µ¤È¤¤ê¤Ã¤È´¶¤¸¤ë¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤É¤Á¤é¤âÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡£
¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È ¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤ä¹á¤ê¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
´Å¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤ë¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌþ¤·¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È ¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ò¡¢´Å¤µ¤È¤È¤â¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Ó¥¿¡¼´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ó¥¿¡¼ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤ò¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î2¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û¢¡¾¦ÉÊÌ¾¡¦²Á³Ê
¡Ø¥Ó¥¿¡¼ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù(Iced)
¡ã¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡ä Short 520±ß¡Á / Tall 560±ß¡Á / Grande 604±ß¡Á / Venti 648±ß¡Á
¡ãÅ¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡ä Short 530±ß¡Á / Tall 570±ß¡Á / Grande 616±ß¡Á / Venti 660±ß¡Á
¡û¢¡ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯6·î30Æü(·î)¡Á
¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¥Ó¥¿¡¼ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ËÃê½Ð¤·¤¿¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥·¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢´Å¤µ¤È¤¤ê¤Ã¤È´¶¤¸¤ë¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤É¤Á¤é¤âÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡£
´Å¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤ë¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌþ¤·¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È ¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ò¡¢´Å¤µ¤È¤È¤â¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Ó¥¿¡¼´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ó¥¿¡¼ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤ò¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î2¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û¢¡¾¦ÉÊÌ¾¡¦²Á³Ê
¡Ø¥Ó¥¿¡¼ ¥¯¥ê¡¼¥à ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù(Iced)
¡ã¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡ä Short 520±ß¡Á / Tall 560±ß¡Á / Grande 604±ß¡Á / Venti 648±ß¡Á
¡ãÅ¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡ä Short 530±ß¡Á / Tall 570±ß¡Á / Grande 616±ß¡Á / Venti 660±ß¡Á
¡û¢¡ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯6·î30Æü(·î)¡Á
¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£