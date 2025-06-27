²ÏËÜ·ë¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¥¡¼¥×¡Ö²æËý¤Î¥´¥ë¥Õ¡×¡¡¥Ô¥ó¥Á¤·¤Î¤¤¤Ç10¥¢¥ó¥À¡¼ÅþÃ£¡Ö20¥¢¥ó¥À¡¼Ä¶¤¨¡×½¸Ãæ
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡¦¥«¥Ã¥×Âè2Æü¡Ê2025Ç¯6·î27Æü¡¡ÀéÍÕ¸©¡¡¥«¥á¥ê¥¢¥Ò¥ë¥ºCC¡á6688¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡²ÏËÜ·ë¡Ê26¡áRICOH¡Ë¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²æËý¤Î¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£Íî¤È¤·¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¡¢¤·¤Î¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Ç²ó¤ì¤¿¤³¤È¤¬À¨¤¯Âç¤¤¤¡×¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿²ÏËÜ¤Ï°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¤À¤·¤Î1ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£Âè3ÂÇ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤Î¥é¥Õ¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¡£º¸Â²¼¤¬¤ê¤Î¥é¥¤¤«¤é²¼¤ê·¹¼Ð¤Ë¾è¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¡Ö2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥«¥Ã¥×2¸Ä¤¯¤é¤¤¡Ê¶Ê¤¬¤ë¡Ë¤Î¥Õ¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡×¤¬»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÝ¤É¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¥Ñ¡¼¤ò½¦¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯2ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ½é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÅÙ¡¹¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤òÆ¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò²óÈò¡£7ÈÖ¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿¤Ð¤·¡¢¸åÈ¾¤â3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¿¤Ð¤»¤Æ¤â1¤Ä¡¢2¤Ä¤¯¤é¤¤¡£4¤Ä¿¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡£À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°¤Ë·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¡Ö20¥¢¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÈ¾Ê¬¤Î10¥¢¥ó¥À¡¼¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£2ÂÇ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ×¤à¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¥¹¥³¥¢¤â´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬20¥¢¥ó¥À¡¼¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¤é¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£