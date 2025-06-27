¡Ö·ë²Ì¤Ç»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×H2A¥í¥±¥Ã¥È50¹æµ¡29Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡¡ºÇ½ª¹æµ¡¡¡¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿ー
¡¡ÆüËÜ¤Î±§Ãè»º¶È¤ò20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¿H2A¥í¥±¥Ã¥È¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤Îµ¡ÂÎ¤È¤Ê¤ë50¹æµ¡¤¬29ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£27Æü¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²Á°¤Î²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯8·î29Æü¡£H2A¥í¥±¥Ã¥È¤Î1¹æµ¡¤¬ÆüËÜ¤Î´ð´´¥í¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡H2A¥í¥±¥Ã¥È¤Ï6¹æµ¡¤ÇÍ£°ì¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7¹æµ¡°Ê¹ß¡¢43µ¡Ï¢Â³¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À®¸ùÎ¨¤Ï97.96¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Ç¤¹¡£
(»°É©½Å¹©¶È±§Ãè»ö¶ÈÉô¡¦Ä¹¾Â¸øÌÀMILSETÄ¹)
¡Ö50¹æµ¡¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç³§ÍÍ¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡H2A¥í¥±¥Ã¥È50¹æµ¡¤Ï¡¢Åö½é6·î24Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅÎÏ·ÏÅý¤Îµ¡´ï¤¬ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤ò¼¨¤·¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¡´ï¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤³¤È¤ÇÄÌ¾ï¤ÎÃÍ¤ËÌá¤ê¡¢Â¾¤Îµ¡´ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë±ÒÀ±¤Ï¡¢»°É©ÅÅµ¡¤¬5Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿ÃÏµå´ÑÂ¬±ÒÀ±¡ÖGOSAT¡¾GW¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖGOSAT-GW¡×¤Ï¿å¾øµ¤¤ä¹ß¿åÎÌ¤Ê¤É¿å¤Î½Û´Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÑÂ¬¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¤ä¥á¥¿¥ó¤Ê¤É²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Î´ÑÂ¬¤Î2¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É±ÒÀ±¤Ç¤¹¡£
¡¡H2A¥í¥±¥Ã¥È50¹æµ¡¤Ï¡¢29Æü¤Î¸áÁ°1»þ33Ê¬3ÉÃ¤Ë¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£