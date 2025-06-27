ÅöÊ¬¤Î´Ö ¶¯¤¤ÍÉ¤ìÈ¼¤¦ÃÏ¿Ì¶²¤ì¡¡¥È¥«¥éÎóÅçÃÏ¿Ì£´£¹£²²ó´ÑÂ¬
¡¡¥È¥«¥éÎóÅç¤Î¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ïº£·î21Æü¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢27Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ë492²ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ÅöÊ¬¤Î´Ö¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤òÈ¼¤¦ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥È¥«¥éÎóÅç¤Î¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ïº£·î21Æü¤ÎÈ¯À¸¤«¤é27Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿ÌÅÙ4¤ò6²ó¡¢¿ÌÅÙ3¤ò25²ó¡¢´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡27Æü¤À¤±¤Ç¤â¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿ÌÅÙ3¤ò1²ó¡¢¿ÌÅÙ2¤ò1²ó¡¢¿ÌÅÙ1¤ò10²ó¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ12²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Î²ó¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÃÏ¿Ì³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤ÏÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç²ó¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤òÈ¼¤¦ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£