¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ûº¸Â¤«¤«¤ÈÄË¤Î¶áÆ£·ò²ð¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖºÇ½é¤ÏÂåÂÇ¤Ç¡×
¡¡º¸Â¤«¤«¤ÈÄË¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£·Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï£±£·Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇÁöÎÝ»þ¤Ëº¸Â¤«¤«¤È¤òÉé½ý¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Ï¤»¤º¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹çÁ°¤ËÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢£¶»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¡ÖºÇ½é¤ÏÂåÂÇ¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¡Ê´µÉô¤Î¾õÂÖ¤¬¡Ë²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙÉÔ°Â¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆ¬¤«¤é¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢°ì·³¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¡Ö£¶ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿¡£