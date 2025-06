【モデルプレス=2025/06/27】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)初の日本スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』の開催を記念して、東京・大阪にて「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION- POP UP STORE」が開催中だ。

◆ENHYPEN、日本スタジアムツアーで快挙

◆ENHYPEN、ポップアップにはフォトスポットも多数

今回の日本スタジアムツアーは、2024年11月から2025年1月まで開催した日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』の追加公演。7月5日・6日に東京・味の素スタジアム、8月2日・3日に大阪・ヤンマースタジアム長居の2都市4公演で開催される。デビューから約4年7か月での日本でのスタジアム公演開催は海外アーティスト史上デビュー後最速、かつ日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初の快挙だ。ポップアップストアは、東京にて6月18日〜7月7日、大阪にて7月19日〜8月11日の期間に開催され、今回のために撮り下ろされた新しいビジュアルが盛りだくさん。3都市ドームツアーのポップアップストアとは異なるビジュアルを楽しめ、スタジアム公演でより一層楽しく盛り上がることができる多彩なアイテムも用意されている。店内中央にはMerchの撮影をした際に実際に使用した月のオブジェが設置され、フォトスポットとして写真撮影可能。また最新曲を含む人気曲のMVが放映されている。POP UPではFABRIC POSTERが天井に吊り下げて展示され、見上げてメンバーをもっと近くに感じながら、空間まるごと楽しめる仕様に。さらにはメンバーの色々な表情を見られる4 CUT PHOTOを拡大したフォトスポットも。メンバーと一緒に撮影できるのがポイントとなっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】