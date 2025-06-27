¡Ö¥é¥¤¥«I¡×ÃÂÀ¸100¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ö¥é¥¤¥«D-LUX8 ¡È100 YEARS OF LEICA¡É¡×
¡Ö¥é¥¤¥«D-LUX8 ¡È100 YEARS OF LEICA¡É¡×
¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥«½é¤ÎÎÌ»º35mm¥«¥á¥é¡Ö¥é¥¤¥«I¡×¤ÎÈ¯É½¤«¤é100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ö100 YEARS OF LEICA¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡Ö¥é¥¤¥«D-LUX8 ¡È100 YEARS OF LEICA¡É¡×¤ò¡¢7·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï319,000±ß¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¥«¥éー¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¡Ö¥é¥¤¥«I¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤ÏM·¿¥é¥¤¥«¤Î¼Á´¶¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¹çÀ®Èé³×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥Ü¥¿¥ó¼þ¤ê¤Ë¤Ï²½¾Ñ´Ä¤òÇÛÃÖ¡£¥«¥á¥é¾åÉô¤ÎÁàºîÉô¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¹¥íー¥ì¥Ã¥È²Ã¹©¤â»Ü¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥µ¥à¥ì¥¹¥È¡¢¥«¥Ðー¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥â¥Ç¥ëÌ¾¹ï°õ¤È¡¢ÀÖ¤¤¡ÈLeica¡É¥í¥´¤ò¤¢¤¨¤Æ¾ÊÎ¬¡£¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡Ö100¡×¤Î¥í¥´¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¥·¥åー¥«¥Ðー¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ðËÜÅª¤Ê»ÈÍÑ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥é¥¤¥«D-LUX 8¡×¤È¶¦ÄÌ¡£¥ì¥ó¥º¤Ï¡Ö¥é¥¤¥«DC¥Ð¥ê¥ª¡¦¥º¥ß¥ë¥Ã¥¯¥¹ f1.7-2.8/10.9-34mm ASPH.¡×¤Ç¡¢Áí²èÁÇ¿ô2,100Ëü¤Î4/3·¿CMOS¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ö100 YEARS OF LEICA¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥é¥¤¥«M11-D¡×¤Ë2ËÜ¤Î¥ì¥ó¥º¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥«M11-D ¡È100 YEARS OF LEICA¡É¡×(2026Ç¯½ÕÈ¯Çä)¤ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¡Ö¥é¥¤¥« ¥¾¥Õ¥©ー¥È2 ¡È100 YEARS OF LEICA¡É¡×(7·î5ÆüÈ¯Çä)¡¢ÁÐ´ã¶À¡Ö¥é¥¤¥« ¥È¥ê¥Î¥Ó¥Ã¥È 10x40 ¡È100 YEARS OF LEICA¡É¡×(7·îÈ¯Çä)¤âÅ¸³«¡£¼Ì¿¿½¸¡Ö100 Leica Stories¡×¤âÈ¯Çä¤¹¤ë(7·îÈ¯Çä)¡£
¡Ö¥é¥¤¥«M11-D ¡È100 YEARS OF LEICA¡É¡×
¡Ö¥é¥¤¥« ¥¾¥Õ¥©ー¥È2 ¡È100 YEARS OF LEICA¡É¡×
¡Ö¥é¥¤¥« ¥È¥ê¥Î¥Ó¥Ã¥È 10x40 ¡È100 YEARS OF LEICA¡É¡×