¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢ÂæÏÑ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼Âç¼ê¤Î»±²¼¤Ë¡Ä¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Á´³ô¼°¤ò£±£¶£³£¶²¯±ß¤ÇÇäµÑ
¡¡¥«¡¼¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼Âç¼ê¥¤¥Î¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î»±²¼¤ËÆþ¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö£Å£Ñ£Ô¡×¤¬¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤ÎÁ´³ô¼°¤ò£±£¶£³£¶²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¡£¼ÖºÜ¸þ¤±¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÂæÏÑ´ë¶È¤Î¤â¤È¤Ç»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¥¤¥Î¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¡Ö£Ã£á£ò£Õ£Ø¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡£¼è°ú¤Î´°Î»¤Ï£²£°£²£µÇ¯Ãæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ã£á£ò£Õ£Ø¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¸þ¤±¤Ë±¿Å¾ÀÊ¼þ¤ê¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ï¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ä¼ÖºÜÍÑ¤Î²»¶Áµ¡´ï¤¬¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Ïµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤ÎÌð¸¶»ËÏ¯¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö£Ã£á£ò£Õ£Ø¤È¶¦¤Ë¡¢¶È³¦¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Åý¹ç·¿¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ï£±£¹£³£¸Ç¯ÁÏ¶È¡£²»¶Áµ¡´ï¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£²£°£±£°Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë·Ð±Ä¤¬°²½¡££±£¹Ç¯¤Ë¹á¹Á¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»±²¼¤ËÆþ¤ê¡¢£²£²Ç¯¤Ë¤Ï£Å£Ñ£Ô¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤¿¡£