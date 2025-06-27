´ØÏÆ¡¦Âç±ÉæÆ¤¬ÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¤Ç»Ïµå¼°¡ÖÇ®µ¤¤¬¤¢¤ë¡£´¶Æ°¡×¡¡½é¥Ù¥ë¡¼¥Ê¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥óÅêµå¤â¡ÖÅÚ¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡¼ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯6·î27Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤ÈÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô½Ð¿È¤Î´ØÏÆ¡¦Âç±ÉæÆ¡Ê31¡áÄÉ¼êÉ÷Éô²°¡Ë¤¬¡¢À¾Éð¡½ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜ¾ì½ê¤È¤Ï¡¢Èæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¡£½é¤á¤Æ¤Î»Ïµå¼°¤Ç¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤â½é¡£¡ÖÅÚ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊá¼êÌò¡¦ËÒÌî¤Î¥ß¥Ã¥È¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥®¥ê¥®¥êÅÚ¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²¶¤ÏÌîµå¤¬²¼¼ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÈÂçÌò¡É¤òÌ³¤á¡ÖÅÀ¿ô¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¨¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ®µ¤¤¬¤¢¤ë¡£´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï1950Ç¯3·î11Æü¤ËºÇ½é¤Î¸ø¼°Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Î3·î¤Ç75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£Ç¯12·î¤Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢¥³¥é¥Ü»î¹ç¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯½é¾ì½ê¤ÇËëÆâÍ¥¾¡¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡£ºòÇ¯¤Î²Æ¾ì½ê¤«¤é7¾ì½êÏ¢Â³¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê¡Ê7·î13Æü½éÆü¡¢IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£