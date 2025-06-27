99ºÐÃËÀ±¿Å¾¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤Î»ö¸Î¡ÄÃæ±ûÆ»²¼¤ê°ìÉô¶è´Ö¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¼Â¶·¸«Ê¬¡¡·Ù»¡¤Ï²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ò»ëÌî¤ËÁÜºº
99ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·¤ÆÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¼Â¶·¸«Ê¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï27Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¤«¤é¡¢Ãæ±ûÆ»²¼¤ê¤ÎÈÓÅÄ»³ËÜ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÃæÄÅÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¤Î´Ö¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¡¢µÕÁö¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ìî¡¦°¤ÆîÄ®¤Î99ºÐ¤ÎÃËÀ¤òÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï6·î11Æü¡¢Ä¹Ìî¡¦°¤ÃÒÂ¼¤Î±à¸¶¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÃæ±ûÆ»¤ËÆþ¤ê¡¢·ÃÆá»³¥È¥ó¥Í¥ë¤Î´ôÉì¸©Â¦¤Î½Ð¸ý¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Á¥§¡¼¥óÃåÃ¦¾ì¤ÇU¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÌá¤ê¡¢Ìó3.7km¤òµÕÁö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ò»ëÌî¤ËÇ¤°Õ¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£