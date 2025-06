大阪・関西万博であす28日の夜に打ち上がる「花火」は、国内でも最も権威のある競技花火大会である「大曲の花火」が登場する一般社団法人・Japan Fireworks Project(JFP)による特別企画「JAPAN FIREWORKS EXPO」の一環。日本全国を代表する花火大会が一堂に集結、毎回趣向を変え、日本文化の粋である「花火大会」を世界に発信する。28日は「大曲の花火」の花火が打ち上がる。大曲の花火は日本三大花火大会かつ日本三大競技花火大会の一つであり、総合優勝した煙火店には内閣総理大臣賞が与えられる国内でも最も権威のある競技大会として知られる。秋田県大仙市の4業者がそろって関西出張するのは、今回が初めてという。

打ち上げ時刻は、安全管理上の都合により非公開。また大阪・関西万博の公式サイトでは、「Japan Fireworks Expo」(大曲の花火)と「One World, One Planet.」の開催にあたって「大屋根リング」「ウォータープラザからいのちパークまで」のエリアについて立入規制、規制退場を行うことを発表した。同日の「One World, One Planet.」の開始時刻を午後8時42分に変更するとした。サイトでは「花火の打ち上げや『One World, One Planet.』終了後は、東・西両ゲートおよび各交通機関は大変混雑が予想されるため、お時間には十分余裕を持ってご帰宅いただくようお願いします」と呼びかけている。■参加業者小松煙火工業北日本花火興業和火屋響屋大曲煙火■JAPAN FIREWORKS EXPO(略称:JFE)会場:大阪・関西万博会場(夢洲)開催日程:万博期間中(2025年4月〜10月)、計9回以上の花火打ち上げを予定内容:全国の有名花火大会が月替わりで花火の打ち上げを担当。日本最高峰の花火を体感できる特別イベント 。