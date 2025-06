漫画『北斗の拳』の新作アニメ『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』が、2026年に放送・配信されることが決定。あわせて、第1弾キービジュアルが公開され、「Anime Expo 2025」への参加も発表された。原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、「週刊少年ジャンプ」にて連載開始された本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳“北斗神拳”で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。

『北斗の拳』は1984年のテレビアニメ化を皮切りに、さまざまなメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに“アクション漫画の金字塔”と呼ぶにふさわしい存在となった。そして2026年、『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化。世紀末を生きる漢(おとこ)たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む。2023年に、原作40周年を記念して制作が発表された新作アニメが、ついに2026年に放送・配信されることが決定し、拳を握り指を鳴らしているケンシロウが描かれたキービジュアル第1弾が解禁された。また、アニメ公式サイトもオープン。今後の最新情報はこちらのサイトで告知される。さらに、アメリカ・ロサンゼルスで行われる北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2025」にて、ワーナーブラザースインダストリーパネル(ステージイベント)が開催。本作からは漫画出版社コアミックスのアニメプロデューサー陣が登壇し、『北斗の拳』の歴史や、アニメ化について語る予定だ。ティザーPVやメインキャストの情報もこのイベントで発表される。アニメ『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』は、2026年に放送・配信。