和楽器バンドが、発売したばかりのLive Blu-ray『和楽器バンド Japan Tour 2024 THANKS 〜八奏ノ音〜』より「千本桜」のライブ映像をフルサイズで公開した。 ◆和楽器バンド 動画 Live Blu-ray『和楽器バンド Japan Tour 2024 THANKS 〜八奏ノ音〜』は、2024年12月10日東京ガーデンシアターで行われた活動休止前最後となったラストツアーのファイナル公演、10年の歴史を彩ってきた多彩な楽曲たちをバンドの集大成として全28曲というフルボリュームで披露した、約3時間に及ぶライブを完全収録した特別な作品。本日、フルサイズのライブ映像が公開となった「千本桜」は、ボカロのカバーでありながら和楽器バンドをより多くの人に知っていただくきっかけとなったバンドにとって大切な1曲。8人がこの10年で何百回、何千回と披露してきたこの楽曲も、本編最後に披露されたパフォーマンスを最後にしばらくの間、見納めとなった。人間が歌ったり演奏したりすることを想定していないボカロ曲を和楽器と洋楽器、そして詩吟の融合で魅せた、これぞ和楽器バンドの真骨頂とも言える「千本桜」を、ぜひチェックしてほしい。 無期限の活動休⽌前に8⼈揃って⽴つ最後のステージで語った⼀⾔⼀⾔…第1章の幕を下ろした和楽器バンド8⼈の勇姿を完全収録した、正に永久保存版となる映像作品Live Blu-ray『和楽器バンド Japan Tour 2024 THANKS 〜八奏ノ音〜』。ラストインタビューを読むと、映像作品の見え方も変わってくるはずだ。初回プレス限定封⼊特典として、貴重な8⼈揃っての最後のステージショットを使⽤したメンバーのサイン&メッセージ⼊りポストカードが封⼊されている。初回プレス特典を確実に⼿に⼊れるためにも、早めの購入をオススメしたい。 さらに、和楽器バンド “THANKS 〜八奏ノ音〜” SPECIAL SITEには、活動休止前に実施した鈴華ゆう子、黒流、町屋による約1万8千字に及ぶ超ロングインタビューが公開された。このインタビューは最終公演を終えて、数日経った頃に実施した文字通り「和楽器バンド活動休止前ラストインタビュー」だ。インタビューでは<和楽器バンドJapan Tour 2024 THANKS 〜八奏ノ音〜>のツアーに関する話題を中心に、最終公演を終えた直後の心境や和楽器バンドがライブを通して表現したかったこと、さらには“これから”について素直な言葉で語り尽くしているという。 ◾️和楽器バンド “THANKS 〜八奏ノ音〜” SPECIAL SITE/オフィシャルインタビュー https://sp.universal-music.co.jp/wagakkiband/thanks ◾️Live Blu-ray『和楽器バンドJapan Tour 2024 THANKS 〜八奏ノ音〜』2025年6月25日(水)発売購入:https://wgb.lnk.to/japan_tour_2024_bd特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/wagakkiband/thanks/ ◆商品形態初回限定盤 Blu-ray +DVD+2CD+ライブフォトブック60P \12,100(税込)UMXK-9045通常盤 Blu-ray+DVD \8,800(税込)UMXK-1128 ◆Blu-ray / DVD収録内容 ※Blu-ray/DVDは、内容共通Overture〜八奏ノ音〜 / 六兆年と一夜物語 / Valkyrie-戦乙女- / 生命のアリア / 雨のち感情論 […]

