fhánaが、小林幸子とのスプリットシングル「涙のパレード / 僕たちの日々」を本日発売した。 ◆fhána、小林幸子 動画 本作は、本日より公開の映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』OP・ED主題歌シングルとなり、fhánaがオープニング主題歌、小林幸子がエンディング主題歌を担当する。 fhánaによるオープニング主題歌「涙のパレード」は、これまでの“メイドラゴン”主題歌「青空のラプソディ」「愛のシュプリーム!」を彷彿させるような華やかなブラスサウンドで、どこまでも楽しく、果てしなく切ない楽曲に仕上がったという。エンディング主題歌は小林幸子が歌う「僕たちの日々」。力強くも温かく包み込んでくれるような歌声と、「愛」について歌った歌詞にぜひご注目いただきたい。 なお、各楽曲のMVが21時より順次YouTubeでプレミア公開となるので、チェックして欲しい。 7月13日には『小林さんちのメイドラゴン』モデルの地となった越谷にて、フリーイベントを開催。fhánaによるフリーライブとサイン会に加えて、小林幸子がスペシャルゲストとして登場するとのことだ。 ■「涙のパレード/僕たちの日々」発売記念フリーイベント詳細:https://lantis.jp/news.php?id=2025060101日時:2025年7月13日(日)開催時間:13:00〜 [優先観覧エリアご入場開始:12:40]会場:イオンレイクタウンmori 1F木の広場出演:fhánaスペシャルゲスト:小林幸子 ■fhána、小林幸子「涙のパレード / 僕たちの日々」映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』OP/ED主題歌2025年6月27日(金)発売LACM-24690 1,650円(税込) -INDEX- 1. 涙のパレード アーティスト:fhána 作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一 2. 僕たちの日々 アーティスト:小林幸子 作詞・作曲:Kanata Okajima, youth case 編曲:トオミヨウ 3. 涙のパレード (off vocal) 4. 僕たちの日々 (off vocal) ■映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』全曲集 / 伊藤真澄2025年6月27日(金)発売LACA-25161 3,300円(税込) -INDEX- 1.涙のパレード / fhána 2.カッコウの親子 3.子供たちの情景 4.予期せぬ異変 5.異世界からの来訪者 6.小林さんの啖呵 7.温かい場所 8.トールの考察 9.アーザードのトラウマ 10.アーザードの奸計 11.イルルvsアーザード 12.イルルの懸念 […]

