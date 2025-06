pachaeが、2025年秋にTOKYO MXほかにて放送のTVアニメ『百姓貴族 3rd Season』主題歌に書き下ろし新曲「陰になり日向になり」が決定したことを発表した。 情報公開に合わせ、メンバーからコメントが寄せられている。 ◆ ◆ ◆ ◾️pachae コメント大好きだった作品の主題歌に携われて光栄です。日向があるから陰が生まれるように、陰があるからこそ日向が輝く、そんな風に世界は成り立っていると思います。ずっと日向にいる人もずっと陰にいる人もいない。誰しも誰かにとって輝く時はある。このアニメ・楽曲を通して貴方にしか無い個性に気づいてくれたら良いな。 ◆ ◆ ◆ 関連リンク ◆pachae オフィシャルサイト◆pachae オフィシャルX◆pachae オフィシャルInstagram◆pachae オフィシャルTikTok

