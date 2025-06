サカナクションが、現在開催中の全国ツアーの追加公演<SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”>のKアリーナ横浜公演2デイズの模様を生配信することを発表した。 新曲「怪獣」やボーカル・山口一郎のYouTube配信をきっかけにサカナクションに興味を持った新たなリスナーに向けて、サカナクションのライブの魅力を知ってもらうため、先日チャンネル登録者数100万人を達成したサカナクションオフィシャルYouTubeチャンネルにて “体験版”として初日公演の前半を無料で生配信。YouTubeチャンネルではアーカイブは残されないため、リアルタイムで体感してもらいたい。 さらに、初日の公演を全編で楽しみたいファンのために、ファンサイト「NF member」限定で初日も全編視聴可能な特別価格のチケットも用意される。1日目の“体験版”配信を通じて、サカナクションのライブに触れた方には、翌日2日目の“完全版”フル配信で、その魅力を存分に味わってほしい。 その2日目は怪獣追加公演の完全版。全編生配信となり、視聴にはチケットが必要になる。NF member限定の配信プラットフォーム FanStreamでは、会員価格での視聴に加え、さまざまなデジタル特典もご用意。一般向けには、U-NEXTにて独占配信。なお、U-NEXTでは今までのライブ映像10作品も見放題で配信中だ。 なお、6月27日22時からYouTube LIVE配信<祝!チャンネル登録100万人突破!山口一郎と観る「SAKANAQUARIUM 2024 “turn”」>の生配信が決定した。山口一郎の副音声で解説をしながら<SAKANAQUARIUM 2024 “turn”>を鑑賞する企画で、アーカイブ無しの生配信となるため是非チェックしてほしい。 さらに毎週土曜22時からは<100万人登録御礼!真夏のサカナクションライブ傑作選>と題して過去のサカナクションのライブ映像作品を8週連続公開することが決定している。各作品1週間限定の公開となるのでこちらも早めにチェックしていただきたい。 ◾️<SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣” STREAMING LIVE at K-Arena Yokohama> ・2025年8月26日(火)怪獣ツアー “体験版” 特別無料配信配信開始17:30 / 本編開演18:30 ※アーカイブは残りません8月26日(火)神奈川・Kアリーナ横浜 ◆NF member限定全編配信FanStream視聴チケット料金:1,500円(税込)受付期間:2025年6月27日(金)18:00〜2025年9月8日(月)21:00アーカイブ期間:2025年8月30日(土)18:00 - 2025年9月8日(月)23:59 2025年8月27日(水)怪獣ツアー “完全版” 配信配信開始17:30 / 本編開演18:30 ◆NF member限定FanStream視聴チケット料金:3,000円(税込)受付期間:2025年6月27日(金)18:00〜2025年9月8日(月)21:00アーカイブ期間:2025年8月30日(土)18:00 - 2025年9月8日(月)23:59 ◆一般 / 国内視聴券U-NEXT視聴チケット料金: 3500円(税込)受付期間:2025年6月27日(金)18:00〜2025年9月8日(月)21:00アーカイブ期間:2025年8月30日(土)18:00 - 2025年9月8日(月)23:59※サカナクションのライブ映像10作品も見放題で配信中▼https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010656 ◆一般 / 海外視聴券FanStream視聴チケット料金:3,500円(税込)受付期間:2025年6月27日(金)18:00〜2025年9月8日(月)21:00アーカイブ期間:2025年8月30日(土)18:00 - 2025年9月8日(月)23:59 詳細:https://cf.sakanaction.jp/feature/tour2025_online […]

