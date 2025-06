陰陽座が8月6日に発売する第16弾オリジナルアルバム『吟澪御前』(読み:ぎんれいごぜん)の、新アーティストビジュアルとジャケット写真を公開した。 『吟澪御前』は、タイトルの通り“吟ずることを己の澪とする強力な鬼”という意味が込められている。“吟ずること”とは歌ったり音楽を作ること、そして “澪”とは船が通った後の航跡のことで、“御前”は強力な女性の鬼の名前に付けられる言葉。口先で己を語るのではなく、音楽そのもので語るのだという陰陽座の信念が込められた全12曲収録のアルバムとなっている。 本日公開されたアーティストビジュアルからは、まさに“御前”の如く佇む気高い信念が感じられ、ジャケット写真は強い覚悟が纏った刀で道を切り拓かんとする姿が印象的なビジュアルとなっている。見た者が何を感じて受け取るのか、収録される楽曲への期待は膨らむばかりだ。 そして、アルバム『吟澪御前』の発売を前にして、7月9日には収録楽曲の中から先行して「深紅の天穹」が配信されることが明らかとなった。TOKYO FMで放送中の陰陽座レギュラーラジオ番組「陰陽座 黒猫のねこまんまRADIO」(毎週土曜日深夜26:30〜27:00放送)内では、既に楽曲が流れ、多くのリスナーの気持ちを昂らせている。 そして商品購入特典の絵柄も公開された。すべて先着での特典となる。 『吟澪御前』2025年8月6日(水)発売 収録楽曲 吟澪に死す 深紅の天穹 鬼神に横道なきものを 誰がために釡は鳴る 星熊童子 毛倡妓 紫苑忍法帖 地獄 鈴鹿御前 -鬼式 大嶽丸 鈴鹿御前 -神式 三千世界の鴉を殺し全作詞・作曲:瞬火 初回限定特典:特製スリーブケース/カラー・フォトブックレット定価¥3,500(税抜価格¥3,182)/品番:KICS-4208 CD購入者特典情報:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16325/ 関連リンク◆陰陽座 オフィシャルサイト◆陰陽座 オフィシャルX◆陰陽座 オフィシャルYouTube◆陰陽座 オフィシャルInstagram

