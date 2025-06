EGO-WRAPPIN’が7月2日、ダブルサイダー12inch LP「AQUA ROBE / Treasures High」と7inch EP「Sunny Side Steady / Sunny Side Dub -Prince Fatty Dubwise-」を同時リリースする。 30周年イヤーに向けた第一弾リリースとなるアナログ2タイトルは、新たな境地へのカウンターを感じさせる2つの新曲「AQUA ROBE」「Treasures High」を12inch (45rpm)に収録したものと、定番曲「サニーサイドメロディー」をとろけるようなロックステディにセルフリメイクした「Sunny Side Steady」およびダブミックス「Sunny Side Dub -Prince Fatty Dubwise-」の2曲を収録した7inch (33rpm)となる。これらサマーアンセムのティザー&ショートムービーが本日オフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。 なお、夏の恒例野外ワンマンライヴ<Dance, Dance, Dance>が、7月12日に東京・日比谷公園大音楽堂、8月2日に大阪城音楽堂で行われる。 ■アナログ2タイトル同時リリース2025年7月2日(水)発売※同日配信開始▶LP「AQUA ROBE / Treasures High」TFJC-38137 2,750円(税込)12inch (45rpm)▶EP「Sunny Side Steady / Sunny Side Dub -Prince Fatty Dubwise-」TFKC-38138 2,200円(税込)7inch (33rpm) ■<EGO-WRAPPIN’ “Dance, Dance, Dance”>【東京公演】2025年7月12日(土) 日比谷公園大音楽堂open17:00 / start18:00【大阪公演】2025年8月2日(土) 大阪城音楽堂open16:30 […]

