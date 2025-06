ズーカラデルが、7月5日より放送開始の全国放送連続ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』の主題歌に決定している最新曲「大喝采」を7月2日に配信リリース、そしてMVのプレミア公開が決定したことを発表した ◆ズーカラデル 動画 「大喝采」は、ズーカラデルにとって初となるドラマ主題歌。東京・浅草を舞台に、梅沢富美男が型破りで自由奔放なおばあちゃん・日向松子を演じる土ドラ『浅草ラスボスおばあちゃん』は、7月5日より東海テレビ・フジテレビ系全国ネットで毎週土曜23時40分から放送開始となる。 80年代ブラックミュージックの影響を感じさせる軽快なサウンドが印象的な「大喝采」は7月2日0時より各種ストリーミングサービスで配信がスタートするほか、同日21時からズーカラデル公式YouTubeチャンネルにてMVのプレミア公開が決定した。また、「大喝采」をApple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveすると、楽曲の一部が最速で試聴できるキャンペーンがスタート。 さらに、10月から全国13カ所をまわる10周年記念全国ツアー<マイ・スイート・サブマリン・ツアー>が決定しているズーカラデル。ツアーのチケットは本日より7月9日23時59分まで、オフィシャル先行受付中だ。 ◾️デジタルシングル「大喝采」2025年7月2日(水)リリースhttps://www.toneden.io/v-dd/post/daikassai-pre※Pre-add/Pre-saveすると「大喝采」を一部最速試聴可能期間:7月1日(火)23:59まで ◾️ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』 ・放送日時:2025年7月5日(土)〜9月13日(土)予定(全11話)毎週土曜日23時40分〜24時35分 東海テレビ・フジテレビ系全国ネット・出演:梅沢富美男 堀田茜 朝日奈央 堀井新太 阿部亮平 石川翔鈴 絃瀬聡一 長田光平 ・ 遊井亮子 / 研ナオコ / 浅丘ルリ子・主題歌:「大喝采」ズーカラデル(Colourful Records / Victor Entertainment) ■<「SPIRITUAL LOUNGE」 RESTART LIVE SERIES> 2025年7月10日(木)北海道・札幌SPIRITUAL LOUNGE出演:ズーカラデル・THE BOYS&GIRLS ■<ズーカラデル ワンマンライブ『Knockin’ On Hell’s Door 〜北の大地のトキメキGO!!GO!!〜』> 2025年7月12日(土)帯広MEGA STONE7月13日(日)旭川CASINO DRIVE ■<ズーカラデル 10周年記念全国ツアー『マイ・スイート・サブマリン・ツアー』> 2025年10月17日(金)宮城・仙台Rensa10月18日(土)新潟LOTS10月25日(土)愛知・名古屋DIAMOND HALL11月1日(土)北海道・札幌PENNY LANE2411月2日(日)北海道・札幌PENNY LANE2411月8日(土)福岡DRUM LOGOS11月9日(日)広島LIVE VANQUISH11月15日(土)大阪 なんばHatch11月22日(土)香川・高松DIME11月23日(日)岡山YEBISU YA […]

