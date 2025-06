UVERworldが、ファン同士が音楽やコンテンツを共有しあえるメタバース空間(仮想空間)を開設した。 「FANPLANET」が提供する専用アプリをダウンロードすることで、アバターによる交流、同時視聴やライブ参加、楽曲を聴きながらのリアルタイムコミュニケーションなど、より直感的で没入感のある体験が可能となり、時にはメンバーも参加する、よりメンバーとファンとの距離感が近くなるUVERworldらしい世界観が構築されていくという。 現在メタバース空間では6月14日・15日に開催された東京ドーム公演のセットリストを再現したリスニングパーティーを実施中だ。さらに、7月2日発売のニューアルバム『EPIPHANY』の購入者かつファンクラブ会員特典として、同公演のオフィシャルグッズ「EPIPHANY Tシャツ」のアバターアイテムをプレゼント。アルバムに封入されているシリアルコードから「EPIPHANY Tシャツ」を獲得することができる。そのほかにも「UVERworldロゴニット帽」のアバターアイテム販売も行っており、今後グッズ展開なども増えていく予定。 なお、ダウンロードや基本使用料は無料となっている。 ■FANPLANET(UVERworldメタバース空間) ▼ダウンロードiOS版:App Storehttps://apps.apple.com/jp/app/fanplanet/id6745313500 Android版:Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fanplanet.app 「FANPLANET」はスマートフォン専用となります。推奨環境:iOS16.0以降/Android 10.0以降※一部非対応のスマホ機種もございます。※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 関連リンク ◆UVERworld オフィシャルサイト

