BABYMETALが、8月に<BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN>と題した日本公演を行うことを発表した。 スケジュールは、8月13日・14日に神奈川・KT Zepp Yokohama、8月20日に名古屋・COMTEC PORTBASE、8月21日に大阪・Zepp Osaka Baysideが予定されている。チケット発売は、本日よりTHE ONE先行がスタート。詳細はBABYMETALオフィシャルサイトをチェックしてほしい。 なお、8月8日には4枚目となる最新アルバム『METAL FORTH』の発売も控え、8月16日・17日には<SUMMER SONIC 2025>、8月30日・31日には<聖飢魔 vs BABYMETAL〜悪魔が来たりてベビメタる〜>への出演も予定されている。 また、<BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN?には、オープニングアクトとして久しぶりに姿を見せるマルチバースプロジェクト・METALVERSEの”出現”もアナウンスされているので、こちらも見逃さないようにしよう。 ◾️<BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN> 日時・会場▼KT Zepp Yokohama2025年8月13日(水)OPEN 18:00 / START 19:002025年8月14日(木)OPEN 18:00 / START 19:00 ▼COMTEC PORTBASE NAGOYA2025年8月20日(水)OPEN 18:00 / START 19:00 […]

