BABYMETAL¡¢ÆüËÜ¸ø±é¡ãBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN¡ä³«ºÅ·èÄê
BABYMETAL¤¬¡¢8·î¤Ë¡ãBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN¡ä¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢8·î13Æü¡¦14Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¡¢8·î20Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦COMTEC PORTBASE¡¢8·î21Æü¤ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤êTHE ONEÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾ÜºÙ¤ÏBABYMETAL¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ¤Ê¤ª¡¢8·î8Æü¤Ë¤Ï4ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤â¹µ¤¨¡¢8·î16Æü¡¦17Æü¤Ë¤Ï¡ãSUMMER SONIC 2025¡ä¡¢8·î30Æü¡¦31Æü¤Ë¤Ï¡ãÀ»µ²Ëâ¶ vs BABYMETAL¡Á°Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë¡Á¡ä¤Ø¤Î½Ð±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢¡ãBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN¡©¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦METALVERSE¤Î¡É½Ð¸½¡É¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£ ◾️¡ãBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN¡ä Æü»þ¡¦²ñ¾ì¢§KT Zepp Yokohama2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡ËOPEN 18:00 / START 19:002025Ç¯8·î14Æü¡ÊÌÚ¡ËOPEN 18:00 / START 19:00 ¢§COMTEC PORTBASE NAGOYA2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡ËOPEN 18:00 / START 19:00 [¡Ä]
The post BABYMETAL¡¢ÆüËÜ¸ø±é¡ãBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN¡ä³«ºÅ·èÄê first appeared on BARKS.