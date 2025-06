スピラ・スピカが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場することを発表した。 ◆スピラ・スピカ 動画 披露するのは、全世界で2500万ストリーミングを突破したTVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 1のオープニングテーマ「燦々デイズ」だ。幹葉の持ち前の太陽のような明るさと、みずみずしいサウンドが溢れる青春ソングを「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルアレンジにて一発撮りパフォーマンス。 ◆ ◆ ◆ ■スピラ・スピカ コメント歌うことを諦めなくてよかったっていうくらい最高な時間でした。これまで応援してくれとるみんなとか、関わってくれた出会ってくれたすべての人にありがとうを伝えたいです。ありがとうございました。 ◆ ◆ ◆ 関連リンク ◆スピラ・スピカ オフィシャルサイト◆スピラ・スピカ オフィシャルX◆スピラ・スピカ オフィシャルTikTok◆スピラ・スピカ オフィシャルYouTubeチャンネル ◆「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

