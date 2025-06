スガ シカオが、7月2日にリリースするスペシャルライブ映像作品『0226』の発売日当日に、感謝の気持ちを込めてYouTubeライブを開催することを発表した。 本作は、2027年2月26日に迎えるデビュー30周年へ向けた記念プロジェクトのひとつで、本人曰く「ライブ映像作品の集大成!」とするスペシャルライブ映像作品だ。スガとファミリーシュガーバンドメンバーによる座談会特典映像や、ロングインタビューとライブオフショット写真で構成された豪華ブックレットがセットされている初回生産限定盤は、日々予約が殺到しており急遽生産数を増やしているが、締め切り間近なため確実に手に入れるためには滑り込みの予約タイミングとなっているとのこと。 YouTubeライブ内容は『0226』に収録されている、2024年2月26日にTOKYO DOME CITY HALLでおこなわれた<スガ+森で作った数々の名曲を、ストリングスで味わう会>と2025年2月26日に東京・LINE CUBE SHIBUYAでおこなわれた<Shikao & The Family Sugar TOUR〜Acoustic Soul〜>のライブの模様などを本人自ら解説を交え視聴者とともに楽しむというもの。また同番組配信中に、スガから次なる30周年プロジェクトについての発表があるとのことで、作品を手に入れることが出来た方もそうでない方もぜひチェックしていただきたい。 ■<スガ シカオ スペシャルライブ映像作品 『0226』 発売記念 YouTube Live> 「“次なる30th プロジェクト情報発表付き“ 『0226』 発売記念 YouTube Live」配信日時:7月2日(水) 21時00分頃〜 ■スペシャルライブ映像作品『0226』2025年7月2日(水)発売 [ビクターオンラインストア 初回生産限定盤]Blu-ray(2BD / 特典映像入り)+4CD(LIVE CD)+スペシャルブック品番:NZS-1000 16,500円(税込)予約/ https://victor-store.jp/item/100136 DVD (2DVD / 特典映像入り)+4CD(LIVE CD)+スペシャルブック品番:NZS-1001 16,500円(税込)予約/ https://victor-store.jp/item/100137 ★特典映像:スガ シカオ×The Family Sugar座談会★豪華88ページ スペシャルブック:スガ シカオ×The Family Sugar座談会完全版、スガ シカオ ロングインタビュー、ライブ & オフショット写真などで構成 [通常盤]Blu-ray(2BD)品番:VIXL-474〜475 11,000円(税込)予約/ https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-474.html DVD(2DVD)品番:VIBL-1169〜1170税込価格:11,000円(税込)予約/ https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1169.html 関連リンク ◆スガ シカオ オフィシャルサイト◆スガ […]

