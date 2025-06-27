°ÂÁ´±¿Å¾¤ÈÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ·¼È¯¡¡¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£
¡¡¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤Î»àË´»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á·Ù»ëÄ£¤Ï27Æü¡¢ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¼þÊÕ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤Æ°ÂÁ´±¿Å¾¤òÂ¥¤¹¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×ºîÀï¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£16ºÐ°Ê¾å¤Î¼«Å¾¼Ö¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÈ¿Â§¶âÇ¼ÉÕ¤òÄÌ¹ð¤¹¤ë¸òÄÌÈ¿Â§ÀÚÉä¡ÊÀÄÀÚÉä¡ËÀ©ÅÙ¤¬ÍèÇ¯4·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¼þÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡´±¤é¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤é¤Ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤âÃå¤±¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Ãí°Õ´µ¯¤Î¥Á¥é¥·¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ïº£·î26Æü»þÅÀ¤Çº£Ç¯¤Î¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¤Î»àË´¼Ô¤ÏºòÇ¯Æ±´üÈæ2¿ÍÁý¤Î10¿Í¡£¸òÄÌÁíÌ³²Ý¤Î¹©Æ£ÃéÍº´ÉÍý´±¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¤ï¤¬¿È¤È»×¤¤¡¢»þ´Ö¤Èµ¤»ý¤Á¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£