¶¶²¬Âç¼ù¤Î¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï²ÃÆþ¤¬·èÄê¡ª¡¡¡È¥Á¥§¥³²¦¼Ô¡É¤È4Ç¯·ÀÌóÄù·ë¡ÄÍèµ¨CL½Ð¾ì¤Ø
¡¡¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤Ï27Æü¡¢¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¤«¤éÆüËÜÂåÉ½DF¶¶²¬Âç¼ù¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤¬¡¢¥Á¥§¥³¤ÎÌ¾Ìç¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£1999Ç¯5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß26ºÐ¤Î¶¶²¬¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2017Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯¤Ë¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯1·î¤Ë¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»91»î¹ç½Ð¾ì2¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬½¸¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ï¸ø¼°Àï11»î¹ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¸ø¼°Àï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¹ß³Ê¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤¤¡¢Íè¤¿¤ë2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÏEFL¥ê¡¼¥°1¡Ê3Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥³¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËºÝ¤·¡¢¶¶²¬¤Ï¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ê¤ÉCL¤Î»î¹ç¤â´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤³¤ØÍè¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüYouTube¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¼¤Ò¥×¥ì¡¼¤¹¤Ù¤¤À¤È´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¶¶²¬¤Î¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤Ï²áµî8ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¡ËÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë¥Á¥§¥³¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Î2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤â¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤Ïº£²ó¤Î¶¶²¬¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤¬¡¢¥Á¥§¥³¤ÎÌ¾Ìç¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£1999Ç¯5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß26ºÐ¤Î¶¶²¬¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2017Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯¤Ë¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯1·î¤Ë¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»91»î¹ç½Ð¾ì2¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥³¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËºÝ¤·¡¢¶¶²¬¤Ï¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ê¤ÉCL¤Î»î¹ç¤â´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤³¤ØÍè¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüYouTube¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¼¤Ò¥×¥ì¡¼¤¹¤Ù¤¤À¤È´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¶¶²¬¤Î¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤Ï²áµî8ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¡ËÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë¥Á¥§¥³¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Î2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤â¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤Ïº£²ó¤Î¶¶²¬¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£