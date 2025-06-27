Ì¡ºÍ¶¨²ñ¤Ë¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬¿½ÀÁÃæ¤À¤Ã¤¿¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÇÐÍ¥½é¡©ºòÇ¯£±£²·î¤ËÌ¡ºÍ¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡£²£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£Ë¡Ö¸á¸å£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÄ¶Âç·¿Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡É¤Î£±¿Í¤¬À¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¥·¡¼¥µ¡¼¡Ç£ó¡×¤Î¤Ä¤è¤Ã¤µ¤ó¤³¤È¡¢°Ë¸¶¹ä»Ö¤¬À¸½Ð±é¡£ºòÇ¯£±£²·î¡¢ÀîÊ¿»ü±Ñ¤ÈÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀîÊ¿¤Ï¤ª¤é¤º¡¢°Ë¸¶¤¬¥Ô¥ó¤Ç½Ð±é¡££±£²·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡££²£°ËÜ¤°¤é¤¤±Ä¶È¤È¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä¶¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢±Ä¶È¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¡¢ÀõÁð¡¦ÅìÍÎ´Û¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¡Ö£²²ó½Ð¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¤ª¤Ü¤ó¡¦¤³¤Ü¤ó¤µ¤ó¤Î¸å¤¬¤Ü¤¯¤é¡£¤Ü¤¯¤é¤Î¸å¤Ë¤Í¤Å¤Ã¤Á¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼ËþºÜ¤Ê½Ð±é½ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤ª¤Ü¤ó¡¦¤³¤Ü¤ó¤¬¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é»Ä¤Ã¤Æ¤Ü¤¯¤é¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ø³Ú¤·¤á¤Ð¤¨¤¨¤ä¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ì¡ºÍ¶¨²ñ¤ËÆþ¤é¤Ø¤ó¡©¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£¡¢¿½ÀÁÃæ¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬Æþ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£