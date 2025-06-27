ÆüËÜ¤Î·úÃÛ¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È²½¡×¡©¡¡ÆüËÜ·úÃÛ¤Î¿êÂà¤ò½ñ¤¤¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¹¥È²½¤¹¤ëÆüËÜ·úÃÛ¡Ù¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡2025Ç¯4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Amazon¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¹¥È²½¤¹¤ëÆüËÜ·úÃÛ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢·úÃÛ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦¿¹»³¹â»ê¤È¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿·³ã¤Î¹©Ì³Å¹¡¦¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¿·³ã¼çºÅ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·¨¸¦¸ã¤Î¹½ÅÈþ½Ñ´Û¤Î¡ÖÉå¤ë·úÃÛ¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î·úÃÛ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È²½¡×¤Ë¤è¤ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄ¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÃÛ¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤¯¡¦°Â¤¯¡¦´ÊÃ±¤Ë¡×¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤äËÜÊª¤ÎÁÇºà¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡£
¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥¹¥È²½¤¹¤ëÆüËÜ·úÃÛ¡Ù¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤È¡¢¤½¤ì¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë·úÃÛ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È²½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤µ¤ì¡¢·úÃÛ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬¸½ÂåÆüËÜ¤Î·úÃÛ¶È³¦¤ò¿ª¤à¡ÖÉåÇÔ¡×¤ò»Â¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ß¡¢¿¹»³¤Î´íµ¡´¶¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¿·³ã¤ÎÂ¿¤¯¤Î·úÃÛ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó¡Ø¥Õ¥¡¥¹¥È²½¤¹¤ëÆüËÜ·úÃÛ¡ÙÃø¼Ô¡§¿¹»³¹â»ê²Á³Ê¡§1,155±ßÀÇ¹þÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î24Æü½ÐÈÇ¼Ò¡§ÉÞ·¬¼Ò
¢£´ØÏ¢¾ðÊó¡Ø¥Õ¥¡¥¹¥È²½¤¹¤ëÆüËÜ·úÃÛ ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÙÅÐÃÅ¼Ô¡§¿¹»³¹â»ê ¤Û¤«»²²ÃÈñ¡§¼Ò²ñ¿Í1000±ß¢¨³ØÀ¸ÌµÎÁ¡Ê³ØÀ¸¾ÚÄó¼¨¤Ç¡ËÆü»þ¡§2025Ç¯7·î11Æü(¶â)²ñ¾ì¡§¿·³ãÅì±Ç¥Û¥Æ¥ë
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë