»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°æ·å¹°·Ã¤µ¤ó¡Ú¼Ì¿¿Äó¶¡¡§»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥â¥Ç¥ë¤Î°æ·å¹°·Ã¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì

¢£ÃæÆü ¡¼ ¹­Åç¡Ê27Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°æ·å¹°·Ã¤µ¤ó¤¬27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü¡¼¹­ÅçÀï¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤Î°ìÅê¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡Íý¸¦¥Ó¥¿¥ß¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ö¥ê¥±¥ó¤Î¥Î¥ó¥ª¥¤¥ëÀÄ¤¸¤½DAY¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£Æ±¼Ò¤Î¥í¥´¤ä¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿Çò¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°æ·å¤µ¤ó¡£¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤¸¡¢ËþÂ­¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£

¡¡28ºÐ¤Î°æ·å¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ70Ä¶¤È¤µ¤ì¤ëÊ¡²¬¤Î¿Ê³Ø¹»¡¢½¤Í²´Û¹â½Ð¿È¡£ÁáÂçÂ´¤È¤¤¤¦¡È³ØÎò¡É¤ò¸Ø¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Î¹õÈ±¡õ¥­¥å¡¼¥È¤ÊÈù¾Ð¤ß¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£µå¾ì¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë