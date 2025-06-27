3Ç¯Á°¤Î¹ë±«¤ÇÊøÍî¤·²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤¬¿Ê¤àÈÓËÄ®¤Î¡ÖÂç´¬¶¶¡×¡¡7·î30Æü¤Ë³«ÄÌ
3Ç¯Á°¤Î¹ë±«¤ÇÊøÍî¤·¡¢²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÓËÄ®¤ÎÂç´¬¶¶¤¬7·î30Æü¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓËÄ®¤òÎ®¤ì¤ë¾®ÇòÀî¤Ë¤«¤«¤ëÂç´¬¶¶¤Ï2022Ç¯8·î¤Î¹ë±«¤ÇÀî¤Î¿å¤¬Áý¿å¤·ÊøÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊøÍî¤«¤é2¤«·î¸å¡¢²¾Àß¤Î¶¶¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤¶¶¤Î²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©ÃÖ»òÁí¹ç»ÙÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿·¤·¤¤¶¶¤Î²Í¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤Ï7·î28Æü¤Ë´°À®¤·¡¢30Æü¤Î¸áÁ°11»þ¤Ë»ÈÍÑ³«»Ï¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤Âç´¬¶¶¤ÏÄ¹¤µ34¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢ÊøÍî¤·¤¿µìÂç´¬¶¶¤«¤éÆî¤Ë100¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£