¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î¥¼¥ó¥Þ¥¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÆ°¤¯¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬7·î5ÆüÈ¯Çä¡£¥ä¥É¥ó¤ä¥Ê¥¾¥Î¥¯¥µ¤¬¤Æ¤¯¤Æ¤¯Êâ¤¯
¡ÚÆ°¤¯¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û 7·î5Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1¸Ä1,540±ß
¡ÖÆ°¤¯¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¥¼¥ó¥Þ¥¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÆ°¤¯¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò7·î5Æü¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1¸Ä1,540±ß¡£
¡¡¡ÖÆ°¤¯¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥¼¥ó¥Þ¥¤¤ò´¬¤¯¤³¤È¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÎÊâ¤¯»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Ê¥¾¥Î¥¯¥µ¡¢¥ä¥É¥ó¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¡¢¥±¥í¥Þ¥Ä¡¢¥ß¥ß¥Ã¥¥å¡¢¥»¥Ó¥¨¤ÎÁ´6¼ïÎà¤Ç¡¢¤Ô¤ç¤³¤Ô¤ç¤³Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë»Ñ¤ä¡¢¤º¤ë¤º¤ë¤È°ú¤¤º¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤Ê¤É¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ïÎà¤¬Áª¤Ù¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.