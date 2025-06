◆OH MY GIRLら「関コレ」出演決定

【モデルプレス=2025/06/27】8月6日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER』(以下、関コレ)より、第3弾出演者が発表された。今年デビュー10周年を迎えるOH MY GIRLが3年ぶりに登場。ライブステージを披露する。既に関コレ初ライブパフォーマンスが決定している女性アイドルグループiLiFE!と、2024年の国内女子ツアーで初優勝し、前回の関コレでアスリートとして初のランウェイデビューを果たした女子プロゴルファー臼井麗香選手、5月の「パナソニックオープンレディース」で涙の復活Vを遂げた菅沼菜々選手。iLiFE!のライブステージとは別枠で、1日限りのコラボステージが実現する。

◆原菜乃華&マイカ・ピュ、スペシャルステージ登場

◆ぺこぱ「関コレ」初MC

◆「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER」概要

また、3月に初の武道館公演を開催したパンダドラゴンと、8月に1.5thANNIVERSARY LIVE TOURを控える#らぶしっく。今勢いを持つメンズアイドルグループ2組が関コレで再びライブを披露する。SNS総フォロワー数500万超えで、人気オーディション番組「PRODUCE 101」の中国版「創造営2021」出演の高身長ハーフモデル・Lindow Alexが初登場。さらに、TikTokで“熊本の彼氏”として話題、秋には初主演映画「熊本の彼氏」の公開も控えるなど、活躍の幅を広げるシンガーソングライター・杉本琢弥がランウェイに登場する。2026年春主演映画「ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私」が公開予定で女優としも活躍中のインフルエンサー・三原羽衣、lolの元メンバーであり、舞台「サザエさん」出演で俳優としても活躍中の佐藤友祐と、モデル・DJなど多彩な顔を持つhibiki。代表曲「らぶきゅん◆うぉんてっど」(◆は正しくはハートマーク)がTikTokで流行、人気急上昇中アイドル「きゅるりんってしてみて」のメンバーと環やねと逃げ水あむがランウェイに初登場する。さらに、SNS総フォロワー623万超えのクリエイターユニット・午前0時のプリンセス、韓国のオーディション番組「Girls Planet999:少女祭典」出演した永井愛実、ABEMA「今日、好きになりました。」出演で話題の今井暖大、藤田みあ、瀬川陽菜乃らも登場する。「不思議の国のアリス」を日本初劇場アニメ化した8月29日公開の「不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-」のスペシャルステージが決定。アニメ映画「すずめの戸締まり」で主演声優を務め、朝ドラ「あんぱん」でも活躍中、本作でも主人公・安曇野りせ役を演じる女優の原菜乃華。映画「はたらく細胞」の血小板役で話題になり、本作ではアリス役を務める子役のマイカ・ピュがステージに登場。会場でしか聞けないスペシャルトークを披露。原菜はモデルとしてランウェイにも登場する。そして「M-1グランプリ2019」で3位になり、全肯定ツッコミでブレイク、現在はバラエティーに限らずコメンテーターとしても活躍するぺこぱが初MCに決定。朝日奈央と共に軽快なMCトークで会場を盛り上げる。(modelpress編集部)開催日程:2025年8月6日(水)開催時間:11時30分開場/13時開演(全て予定)開催場所:京セラドーム大阪MODEL:井手上漠、大谷映美里(=LOVE)、大友花恋、加藤ナナ、齋藤樹愛羅(=LOVE)、坂井仁香(超ときめき◆宣伝部※◆はハートマーク)、白間美瑠、上西星来、鈴木瞳美(≠ME)、菅田愛貴(超ときめき◆宣伝部)、谷崎早耶(≠ME)、ゆりにゃ and moreGUEST:あいす(iLIFE!)、あみか(フォーエイト48)、折田涼夏、きほ、Kirari、心花りり(iLIFE!)、佐藤友祐、翔、杉本琢弥、環やね(きゅるりんってしてみて)、chun、逃げ水あむ(きゅるりんってしてみて)、hibiki、藤咲凪(最終未来少女)、松本ももな(高嶺のなでしこ)、三原羽衣、吉井美優 and moreATHLETE GUEST:臼井麗香、菅沼菜々 and moreOPENING ACT:Pretty Chuu and moreGLOBAL GUEST:Sury Su、テリ(Taeri) 、Sieun Yu、Lindow Alex and moreCREATOR:えいしとさなです。、えみ姉、おさき、きりまる、午前0時のプリンセス、さくら、しなこ、になに、Hinata、ひまひま、MINAMI、Mumei、森ケの日常 and moreARTIST:Kep1er、OH MY GIRL、Billlie、KiiiKiii、iLiFE! and moreNEXT BREAK ARTIST:CHANCE GALs、パンダドラゴン、#Mooove!、#らぶしっく and moreFUTURE:秋山みづき、あみち、今井暖大、生方澪桜、瀬川陽菜乃、永井愛実、新山桃子、藤田みあ、まいきち、りりか and moreMC:朝日奈央、ぺこぱ and more【Not Sponsored 記事】