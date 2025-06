サンリオエンターテイメントと一般社団法人ブレインインパクトが、BHQと共同で、Kawaii を通じた市民科学BHQ(脳の健康)研究を構想し、脳科学を専門にしないビジネスパーソンであっても、みんなでなかよく研究を進める「KawaiiBHQ 研究」を開始。

Kawaiiを活用して、ビジネスパーソンの脳の健康向上をともに進める企業とその従業員を募集します。

サンリオエンターテイメント・ブレンインパクト・BHQ共同企画「Kawaii BHQ(脳の健康)研究」

対象人数:20名

期間:2週間(介入なし・介入あり各1週間)

測定回数:20回(1日2回×2週間)

Kawaii BHQ Actions:サンリオピューロランドグッズ(ポーチ、カチューシャ、バッジ等)

研究費用:30万円(税抜)(クイック BHQ Actions 18万円+Kawaii BHQ Actions 12万円)

備考:

・クイックBHQサンプリング20名×1回400円×20回+レポート費用2万円=18万円

・Kawaii BHQ Actions商品1人あたり6,000円×20名=12万円

・学術研究費用を適用、人数に応じて調整可能、ボリュームディスカウント有

これまでKawaii はさまざまな場面で好影響を生むとして、ビジネスの場面でも積極的に活用してきた「サンリオエンターテイメント」

例えば、「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」がある大分県では、大阪・関西万博にあわせて大分空港が「大分ハローキティ空港」という愛称になった際のセレモニーにて、自治体の方を含めた皆さんに「ハローキティ」のカチューシャをつけて参加。

来場された一般のゲストはもちろんのこと、当日運営に携わったスタッフや関係者との間にも自然な交流が生まれました。

また、運営サイドのスタッフ同士のコミュニケーションも活発かつ円滑に行われ、現場全体で一体感のある雰囲気が醸成され、会場内に限らず、現場のコミュニケーション向上にも繋がりました。

一方、脳の健康状態を知ることができる国際標準規格BHQ(Brain Healthcare Quotient)を活用して、ビジネスパーソン向けの実証研究を行ってきた「ブレインインパクト」

具体的には、生命保険会社様と連携して、従業員向けに脳の健康測定と職場での健康行動実践状況調査を実施。

その結果、職場での脳の健康行動が、従業員のストレス耐性の向上に寄与する可能性があることが示唆されました。

また、最近では、脳の健康に良い行動に関連する企業(日本電気株式会社や株式会社ルネサンス、コクヨ株式会社、NTT PARAVITA株式会社など)と、異業種連携によるBHQエコシステム研究を開始。

健康管理、睡眠休息、運動、環境、学習、食事、社会生活について、ビジネスパーソンに対する『実践出来ているライフスタイル』や『実践できていないが実践しても良いと考えるカテゴリ』を明らかにする研究にも取り組んでいます。

このように、サンリオエンターテイメントとブレインインパクトはそれぞれ、ビジネスパーソンのウェルビーイングの向上に向けてBHQ の活用やKawaiiの活用に取り組んできました。

そんな中で、MRIを用いた京都大学國分圭介特定准教授、筑波大学根本清貴准教授、山川義徳特命教授(当団体理事長)の研究から、男性や高齢者、知識労働に従事する人はKawaii を避ける傾向にあり、得られたかもしれない幸福感を得るチャンスを逸してしまい、脳の健康維持を妨げている可能性が明らかになりました。

このことから、ビジネスパーソンがKawaii に触れることによって、さらに高い仕事のパフォーマンス発揮に繋がる可能性があることが示唆されます。

そこで、脳を健康にするためのガイドラインである BHQ Actions を参考にして、Kawaii BHQActions を作成。

Kawaii BHQ Actions とは、職場でできるKawaii の取り組みとして、Kawaii 環境を整えたり、Kawaii を起点としたコミュニケーションに挑戦したりする新たな取り組みの候補です。

『Kawaii BHQ Actions』イメージ

一方、MRIを用いたBHQによる脳の健康チェックは、MRIを保有する病院に行く必要があり、また多くの費用が掛かるという問題があります。

そこで、BHQ社とパナソニックホールディングスプロダクト解析センターが共同開発したクイックBHQ ドックを用いて、KB 研究員が手軽に家でも利用できるインフラとして活用します。

この Kawaii BHQ Actionsとクイック BHQ ドックを活用すると、ビジネスパーソンが『Kawaii に触れることで脳は健康になるのか?』『Kawaii キャラクターの違いによって、脳への影響は異なるのか?』『自分に最適な Kawaii 体験が存在するのか?』『脳の状態に応じて適したKawaii 体験が異なるのか?』など、BHQ とKawaii に関する様々な謎が生まれてきます。

そこで、Kawaii BHQ 研究の最初の研究協力企業として、パナソニックホールディングスプロダクト解析センターの従業員を対象とし、ビジネスパーソン向けのKawaii BHQ 研究の予備実験を実施。

パナソニック社員22名を対象に、1週間 Kawaiiを周りに置くことで、脳が健康になるかを検証しました。

出社時と帰宅時の1日2回クイックBHQドックを測定し、日中は図3の Kawaii BHQ Actions を可能な限り実施してもらいました。

パナソニック社内でのKawaii活用風景

Kawaii BHQ Actions を職場で導入しなかった期間(介入前)は月曜にBHQスコアは低く、水曜に向けて一時的に上がりました。

しかし、金曜に低下する傾向であったのに対して、Kawaii BHQ Actions を導入した期間(介入時)は月曜からBHQスコアは高くなり、金曜に向けてさらに向上する傾向にあることが示唆されました。

今回の結果を踏まえ、Kawaii を活用することで、ビジネスパーソンの脳の健康向上に寄与する可能性が示唆されたことから、他の職種・業種・国でも実施することで再現性が確認できるか検証すべく、KB研究企業を募集。

この研究を通じて、ビジネスパーソンのウェルビーイング向上に、Kawaii×BHQ という新たな視点で貢献していく予定です。

ビジネスパーソンの脳の健康向上を共に進める企業を募集。

サンリオエンターテイメント・ブレンインパクト・BHQの共同企画で実施される「Kawaii BHQ(脳の健康)研究」の紹介でした。

※参考論文:Kokubun, K., Nemoto, K., Otsuka, T., Okamoto, M., Shiga, Y., Makizato, Y., … & Yamakawa, Y. (2025). Kawaii-Ness Mediates Between Demographic Variables, Happiness, and Brain Conditions. Brain Sciences, 15(3), 289.

