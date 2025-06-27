¡ÚÈ¡´ÛµÇ°¡¿ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¿ÇÃÇ¡ÛÅ¬µ÷Î¥´ïÍÑ¤ÇÁÛÄê¡È8¿Íµ¤Á°¸å¡É¤Ë¡ÖA¡×¤Î¹âÉ¾²Á¡¡Éé²Ù¶¯²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¥¹¥àー¥º¤Ê¤é¥¢¥Ã¥µ¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡×
Âè61²ó¡Ê29Æü¡¿GIII¡¢È¡´Û¼Ç2000m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©»º¤Î¥¦¥¤¥ó¥Ð¥ê¥¢¥·¥ª¥ó»º¶ð¡¦¥Ï¥ä¥Æ¥Î¥Õ¥¯¥Î¥¹¥±¡¢¼ÂÀÓ¾å°Ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë»º¶ð¡¦¥Þ¥³¥È¥ô¥§¥êー¥ー¡¢È¡´ÛÃÏ¸µ¤ÎÃ°Æâµ³¼ê¤¬µ³¾è¤¹¤ë¥´ー¥ë¥É¥·¥Ã¥×»º¶ð¡¦¥Þ¥¤¥Í¥ë¥âー¥ó¥È¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥ô¥§¥íー¥Á¥§¥¨¥é¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥ô¥§¥íー¥Á¥§¥¨¥é
¥ô¥§¥íー¥Á¥§¥¨¥é¤ÎÄ¾¶á5ÁöÀ®ÀÓ¡ÊC¡ËWinsight
2400m°Ê¾å¤Îµ÷Î¥¤Ç¼«¸Ê¾ò·ï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±ÇÏ¤À¤¬¡¢¶á3Áö¤Ï¤½¤³¤½¤³¤ÎÃå½ç¤Ë¤ÏÍè¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥ÁÂ¤ê¤Ê¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¯¡£Áá¤¯¤«¤éµÆ²Ö¾Þ¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Âç¤¤Ê¥Õ¥©ー¥à¤Ç¥Ð¥µ¥ê¥Ð¥µ¥ê¤ÈÁö¤ë¥¹¥Æ¥¤¥äー¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï½Å¿´¤¬¿¼¤¯ÄÀ¤ßÌ¯¤Ëµ¡ÉÒ¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¶á2Áö¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Î´Å¤µ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Å¬Àµ÷Î¥¤Ë¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ë¤µ¤¬¶ÚÆù¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤ÆËÜ³Ê²½¡¢Á´¿È¤¬»È¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥ë¥Ñ¥ïー¤ÇÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¶áÁö¤Ç¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Á·ç¤±¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤¿2ÁöÁ°¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ»þ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ´Ö¤Ë·Î¸Å¤ò´Ë¤á¤¿¤ê¡¢Ä¾Á°¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºäÏ©¤Ê¤É¡¢Éé²Ù¤Î¤«¤«¤ëÄ´¶µ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÃæ2½µ¤ÎÂçºåー¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¥«¥Ã¥×¤ÇÀº±Ô¤ò·ç¤¤¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£
ËÜ¼Á¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¿äÄêÅ¬µ÷Î¥¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏÃí»ë¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£1½µÁ°¤ÏÃ±Áö¤Ç°ìÇÕ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÉé²Ù¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÄÉ¤¤¤âÊ»¤»ÇÏ¤Ç¶¯¤á¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆâÍÆ¡£Æ°¤¤â´ïÍÑ¤µ¤Ë°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¤é¥¢¥Ã¥µ¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤·¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡ÖA¡×