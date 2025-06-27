ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¾å¾º°ìÉþ¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£±£°¡¥£¸¡óÉÕ¶á

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.77¡¡9.24¡¡7.36¡¡8.64
1MO¡¡10.10¡¡8.38¡¡7.86¡¡7.78
3MO¡¡10.36¡¡8.20¡¡8.55¡¡7.85
6MO¡¡10.29¡¡7.99¡¡9.01¡¡7.86
9MO¡¡10.18¡¡7.93¡¡9.28¡¡7.93
1YR¡¡10.14¡¡7.92¡¡9.50¡¡8.01
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.46¡¡9.81¡¡9.64
1MO¡¡9.32¡¡9.59¡¡8.81
3MO¡¡9.81¡¡9.84¡¡8.81
6MO¡¡10.07¡¡10.00¡¡8.70
9MO¡¡10.27¡¡10.10¡¡8.67
1YR¡¡10.39¡¡10.20¡¡8.66
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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