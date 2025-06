アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』TVシリーズの放送開始から30周年を記念して、12月10日に発売されることが決定している『EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection』Blu-ray BOXの各作品の場面写真で構成されたオリジナル特典用画像を使用した店舗特典アイテムのデザイン画像が公開された。【店舗別特典一覧】赤い熊さん:A4サイズブロマイドセットアニメイト:A3クリアポスターセットあみあみ:アクリルキーホルダーセット(W150mm×H68mm)キンクリ堂:A2変形クリアポスターセットゲーマーズ:A3タペストリーセットセブンネットショッピング:アクリルスマホスタンドセット(W97mm×H73mm)ソフマップ・アニメガ(一部店舗除く):A6アクリルスタンドセットとらのあな:2L判ブロマイドセットビックカメラ・コジマ:WスエードB2変形タペストリー(W515mm×H1028mm)/WスエードB2変形タペストリー(W515mm×H560mm)3枚セットヨドバシカメラ:マイクロファイバータオルセット(150mm×150mm)楽天ブックス:スマホショルダー(フォンタブ(W60mm×H95mm)セット)Amazon:A5キャラファイングラフ2個セット+ビジュアルシート4枚セット A5キャラファイングラフ3個セット+ビジュアルシート5枚セット キャラファインマットLサイズ2個セット+ビジュアルシート4枚セットHMV:A4クリアファイルセットJoshinディスクピア:150mm丸缶バッジセットTSUTAYA(一部店舗除く):B2ポスターセット

【バンドル版】<EVANGELION STOREオリジナル バンドルセット>★『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Complete Blu-ray BOX【初回限定版】(Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray)バンドルセット内容:タイトルロゴピンズ4個セット(額装入り) (仮)価格:82,500円(税込)★『新世紀エヴァンゲリオン』+『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】(Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray)バンドルセット内容:タイトルロゴピンズ4個セット(額装入り) (仮)+特製冊子(仮)価格:115,500円(税込)★『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray BOX(Blu-ray)バンドルセット内容:タイトルロゴピンズ4個セット(額装入り)(仮)価格:33,000円(税込)また、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】と『新世紀エヴァンゲリオン』+『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】には『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』劇場公開時の同時上映作品『巨神兵東京に現わる 劇場版』も収録されることが決定した。また、全BOXの共通の映像特典として、2014年に「日本アニメ(ーター)見本市」企画にて公開された平松禎史監督作品「until You come to me. 〜The Concerted fragments by Tatsuya Kushida's Esquisse and music.〜」と、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-rayの映像特典「EVANGELION:3.0(-46h)」のメイキング映像「Rebuild of EVANGELION:3.0(-46h)」や 、2021年3月28日に行われ声優14人が集結した「来場御礼舞台挨拶(シン・エヴァンゲリオン新劇場版)」も初収録される。そのほか映像特典などの詳細は公式サイトで要確認。・『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】・『新世紀エヴァンゲリオン』+『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】上記2商品は初回限定生産で予約締切りが2025年8月17日(日)となっている。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Complete Blu-ray BOX【初回限定版】(Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray)【発売日】2025年12月10日(水)予約締切日 2025年8月17日(日)【価格】\ 77,000(税込)『新世紀エヴァンゲリオン』+『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】(Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray)【発売日】2025年12月10日(水)予約締切日 2025年8月17日(日)【価格】\ 110,000(税込)『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray BOX(Blu-ray)【発売日】2025年12月10日(水)【価格】\ 27,500(税込)